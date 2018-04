Aprill tõi lumetuisu

1. aprillil lubatud lumetuisk ei olnudki aprillinali, näitas üleeile õhtul alanud sadu. Hommikuks oli Kuressaares maha sadanud 10 cm ringis lund, päeva jooksul tuli lisa.

Prognoosi järgi maa kauaks valgeks ei jää. Ilmateenistus ennustab lähipäeviks korralikke plusskraade. Kui Mandri-Eestis võivad temperatuurid tõusta kuni 15 soojakraadini, siis saarel küündivad need ehk viie ja kümne kraadi vahele. Öösel on endiselt oodata miinuskraade. Kindlasti kehtib hoiatus, et jääle minek on igal pool väga ohtlik.