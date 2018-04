JUHTKIRI: Igaüks saab aidata

Kuigi eestlast kirjeldatakse sageli kui kinnist ja omaette hoidvat inimest, kellele teiste mured eriti korda ei lähe, ei pea see iseloomustus alati paika. Õnneks.

Kui kellelgi meie seast on tõsine mure, millest ta ise kuidagi jagu ei saa, leidub neid – ja arvestatav hulk –, kes appi tõttavad. Aidates omalt poolt kasvõi piskuga, ent siiski. Isegi vähesest on ju suur abi, kui jätkub piisavalt neid, kes ei pea paljuks seda vähest anda.

Vähk on ränk diagnoos nii selle saajale kui ka tema lähedastele, vähiravi aga väga kulukas. Kuna haigekassa kõigi vähihaigete ravi ei toeta. Neil, kes riigilt abi ei saa, jääb loota sellele, et ehk tuleb siiski keegi appi.

Eestis on õnneks loodud vähiravifond Kingitud Elu. Fondi üleskutse peale toetada Saaremaa pereisa Ott Paakspuu vähiravi on appi tõtanud mitusada annetajat. Pisut rohkem kui nädalaga on kogunenud ligi 13 500 eurot. Saarlast on otsustanud toetada ka Paides toimuva heategevusliku Zumba festivali korraldajad. Sest igaüks saab aidata ja paljud meist seda teevadki.