KEVADEKS KENAD KANGAD

Saare Tex-Stiil OÜ kanga- ja kardinakaupluses oli jaanuar põnev ja ootusärev. Aasta alguses toimus Frankfurdis tekstiilimess Heimtextil. Pärast messi hakkavad kangatootjad oma uusi kanganäidiseid jagama ja meilegi on juba esimesed trendikangad saabunud.

Aasta on alanud ja on aeg üle vaadata, milliseid uusi ja põnevaid suundumusi pakutakse sisustusmaailmas kardinate valikul. Maailma juhtivad disainerid toovad igaks hooajaks välja moekad mustrid ja värvid moeteadlikele inimestele. Kui erinevate disainerite pakutavaid suundi jälgida, siis toob igaüks välja ikkagi veidi erinevaid nüansse ja seetõttu võib praegu väita, et kõik on moes.

Eelneval, 2017. aastal tähendas moodne sisustus lihtsaid ja funktsionaalseid lahendusi – heledaid mustreid ja praktilisi materjale. Uus aasta toob aga kodudesse tunduvalt rohkem luksust ja põnevust.

Ei ole päris puhast stiili, toimub sujuv üleminek ja miksimine erinevate suundade vahel. Näiteks nagu art déco ornamentika, aga ka 1960ndatest tuttav geomeetria koos modernse ja minimalistliku stiiliga.

Sisekujundusse tulevad sisse julged ja meie jaoks mõned lausa eksootilised värvid. Toonid on järjest julgemad: türkiissinine, lavendli- ja sirelililla, marjavärvi roosad ja punased, roheline, päikesekollane, kuldne, metallik.

Türkiissinine – malbed hallikassinised toonid, mida oli lihtne igasse interjööri sulandada, vahetuvad sel aastal särtsakama türkiisi vastu. Meie põhjamaa inimese jaoks, kes on harjunud pastelsete värvitoonidega, on see särtsakas ja eksootiline värvitoon kindlasti harjumatu.

2018. aasta üks armastatumaid värve on lilla. Sirelitest ja õrnadest lavendliõitest inspireeritud toonid ei ole interjöörides ammu kasutust leidnud. Kuna siiani on meie kodudes laialt levinud hallid toonid, siis mõjuvad lillad värvigammad just nende kõrval väga värskendavalt ja samas tasakaalustab hall lilla intensiivsust.

Sama kehtib ka kõigi marjavärvide – vaarikad, mustsõstrad, maasikad või metsamarjad – kohta. Alati on aga hea mõte kasutada marjatoone koos mõne neutraalse tooniga, näiteks valge, helehalli või kreemikate elevandiluutoonidega. Oma mahlakates roosades ja punakates toonides mõjuvad nad vastupandamatult ja ahvatlevalt.

Õnneks leidub trendivärvide valikus midagi rõõmsamat ka neile, kes ei taha eksootilistest ja tumedatest toonidest midagi kuulda. Üks alanud aasta soositumaid värve on päikesekollane, mis paneb ka südatalvel kõige kõledamagi ruumi rõõmsalt särama. Kollast on lihtne teiste toonidega sobitada ja ei leidu vist ühtegi värvi, millega ta kokku ei klapiks.

Kui 2017. aastal reklaamisid mitmed värvitootjad oma aasta värvina hallikat kahvatusinist, siis nüüd on rohelise kord. Tegemist ei ole aga puhta looduses esineva rohelisega, vaid sellele on lisatud paras törts halli, mis annab pehmema ja tagasihoidlikuma tulemuse.

Materjalidest on tänavu naasnud samet. Pehmete katetega diivanid, tugitoolid, polsterdatud voodipeatsid, padjakesed ja rasked kardinad lisavad luksust igasse elamisse ning on ka käe all mõnusad katsuda. Kahjuks või õnneks ei ennusta sisekujundajad sametile väga pikka iga, sest tänapäeva inimene ootab esemetelt siiski ka praktilisust.

Hiiglaslikud lillemustrid on tagasi! Seintel, voodipesul, kardinatel – kus iganes. Eriti tore oleks oma kodu värvide ja õitega kaunistada just meie troostitu ilmaga kliimas.

Tundes Saare Tex-Stiili kliente, kaldun arvama, et neid julgeid, kes lillemustrid omaks võtavad, väga palju ei ole. Suured lillemotiivid jäävad ilmselt ikkagi kaunistama ainult meie inimeste voodipesu.

Meil on laialt levinud ühetoonilised ja neutraalse värvigammaga elamised, mis võimaldavad oma elamisse lihtsalt ja soodsalt värskendust tuua. Nii saab anda moeka aktsendi just sisustustekstiilidega, millel on uudne muster ja värv. Väikeseks trendikaks muudatuseks on lihtne paar uut padjakatet muretseda või lasta vana tugitool uue kangaga katta.

Sametised kangad, sügavad toonid, erilised mustrid – need aitavad meid lahti raputada mugavustsoonist ning panevad meid mõtlema, kuidas oma halli argipäeva pisut erilisemaks ja säravamaks muuta.

Meie kliendid on sisustuskanga valikul väga praktilised, seda nii materjalide kui ka kardinate tegumoodide osas. Praktilise meelega ja tasakaalukad saarlased ei torma iga aasta alguses poodi, et uue sisustusmoega kaasa minna. Kardinaid valitakse ikka aastateks vastavalt vajadusele, kui plaanis on uue kodu sisustamine või olemasolevas toimumas üldine uuenduskuur. Seetõttu tehakse valik selline, et miljöö ei väsitaks ega muutuks tüütavaks ka pikema aja jooksul.

Tähtis on läbi mõelda, milline visuaalne ja praktiline eesmärk kardinal interjööris on. Kanga valimisel tuleb jälgida ruumides valitsevat sisekujunduse stiili ja ruumide värvi. Sealjuures ei tohi unustada funktsionaalseid ülesandeid, mida aknakatted erinevates ruumides täitma peavad. Kardinad aitavad kaitsta nii külma, päikese kui ka uudishimulike pilkude eest.

Minult on küsitud, kas osta valmiskardin või lasta see õmmelda? Kuna meie kodud on kõik ainulaadsed ja igale inimesele isikupärased, on kindlasti mõistlik osta kvaliteetne ja just sellesse interjööri sobiv kangas ning valmistada kardinad aknale sobivates mõõtudes. Valmiskardinad on tehtud masstööna ja standardmõõtudes, mis ei tarvitse suuruselt, värvilt ja materjalilt sobida.

Kardinamood on tegumoelt väga lihtne. Kõige klassikalisemad on külgkardinad, mida saab riputada väga mitmel viisil, näiteks ööside, aasade või rõngaste abil.

Tekstiilkardinad annavad pehmemat joont ka muidu iseseisvalt kasutatavatele voldik-, ruloo- ja ribakardinatele.

Väga populaarseks on muutunud voldikkardin. Voldiku eelis on see, et ta pakub palju erinevaid võimalusi, peaaegu kõike, mida ühelt kardinalt oodata võib. Seda saab panna avanema nii ülevalt alla kui ka alt üles.

Õhuke päevakardin ei pea ilmtingimata olema valge, näiteks võib päevakardina tooniks olla põnev metsaroheline või lilla ning külgkardin vastupidiselt puhas valge. Võimalusi on palju.

Kardinatrendid ja rõivamood käivad enamjaolt käsikäes. Õmblemine nõuab suuri kogemusi. Meie staažikad rätsepad Mari Nelis, Piret Sink ja Silvi Vessik valmistavad nii rõivaid kui ka palju erinevat tüüpi kardinaid.

Praegu on kardinatest just valmis saanud tellimus ühele romantilises stiilis maamajale. Alati ei pea lähtuma trendidest ja populaarsetest suundadest, vaid sobib ka see, mis meeldib. Selles komplektis on köögiaknale mõeldud pitsiga Rooma kardin ja elutuppa sama pitsornamendiga pikad öösidega kardinad.

Kuna aknakatete valik on väga lai, tuleb iga päev aidata väga erinevate eelistustega klientidel leida nende koju interjööriga sobivaid kardinaid. Aastatega on arenenud välja sisemine tunnetus, mis aitab klienti kardinaostul nõustada. Kui kliendil on vähegi võimalik, soovitame materjali valima tulles kaasa võtta tapeeditükk või mööbliga sarnast värvi ese. See aitab meil sobivat kardinat kergemini leida. Soovi korral võib kauplusest laenutada näidiseid, et oma interjööris veenduda valiku õigsuses. Meeleldi abistame klienti akende mõõtmisel ja hiljem soovi korral kardinate paigaldamisel.

Soovitus kardinate hoolduseks



Tänapäeval on kangaid suhteliselt lihtne hooldada, see teeb võimalikuks tekstiili kasutamise ka köögis ja vannitoas, kuid kindlasti tasub enne lõplikku kanga valiku tegemist etiketilt kanga koostist uurida.

Kui tegemist on 100% naturaalse kangaga (linane, siid vms), siis on üldjuhul lubatud vaid kuivpuhastus. Segakoostisega kangaste puhul on hooldus tavaliselt 30kraadine kergpesu. See on ka kodutingimustes täiesti teostatav.

Et kardinakangad säilitaksid kauem uue ja värske välimuse, soovitan kardinaid pigem tihedamini tolmust puhtaks kloppida ja pesta ainult äärmisel vajadusel, kuna iga pesu kulutab ja vanutab kangast.

