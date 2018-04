Korvpallikroon taas Orissaarele

Maakonna korvpalli meistritiitel kuulub neljandat aastat järjest Orissaare Träxile, tasavägises ja põnevas finaalkohtumises alistati laupäeval BC Käsa 70 : 68.





“Tänavu tuli võit väga raskelt,” tunnistas Orissaare mängiv treener Raul Koppel. “Juba poolfinaalist tulime napilt läbi ja finaal läks ka lõpuminutite peale. Vastased olid meie jaoks seekord valmis.”

BC Käsa mängiv treener Urmo Talistu ütles, et tema meeskonnale oli võit poolfinaalis Estlanti üle kõige tähtsam. “Kui me selle võitsime, siis oli meil eesmärk mõnes mõttes täidetud,” lausus ta. “Finaalis me siiski tunnetasime, et meil on ka Orissaare vastu võimalus. Meil oli pikem pink, kuigi tundus, et väsisime lõpuks ise ära.”

Kuressaare spordihoones mängitud finaalmäng kulges suuresti punkt-punkti heitluses. Pea kõiki mängijaid kasutanud BC Käsa sai suurima edu esimesel poolajal, kui Alvar Väli korvist saadi ette 37 : 29. Kuid Orissaare mängis vahe kolmandal veerandil kinni, kui Aivo Laul viis omakorda oma meeskonna 42 : 41 juhtima.

“Meil olid mitmed agad ja küsimus oli just selles, kes peaks kaitses Gerti (Kaldmäe) võtma,” rääkis Urmo Talistu. “Ma ise võtsin teda alguses, aga see tähendas, et me ei saanud tagant niipalju survet avaldada. Aga Orissaare mängib teist liigat ja eks see annab neile ka palju juurde.”

Pingeline lõpp



Viiele-kuuele mängijale toetunud tiitlikaitsja sai suurima edu 2.50 enne kohtumise lõppu, kui Härmo Lambut tõi tabloole numbrid 66 : 59. Siis aga langesid neil põhimehed Alari Hiis ja Aivo Laul viie veaga välja ning Innar Varese tabava kolmese ja vabaviske järel oli Käsa kaotusseis vaid 66 : 68.

“Me tahtsime mängu kiiremaks ajada,” selgitas Raul Koppel. “Kohati see meil õnnestus, kohati jälle ei õnnestunud. Sellega on alati see risk, et kui viske mööda paned, siis on kahju poole suurem.”

Finaali MVP-ks valitud Gert Kaldmäe viis Orissaare 17,7 sekundit enne lõppu veel 70 : 66 ette, kuid Indrek Õunpuu vastas omalt poolt korviga ja mängu saatus oli jätkuvalt lahtine. Paraku jooksid järgmised rünnakud mõlemalt pool liiva. Kaldmäe teenis 0,6 sekundit enne lõpuvilet vabavisked, kuid pani need mööda.

“Otsisime kiireid lahendusi, sest see on meid läbi hooaja toitnud,” märkis Raul Koppel. “Finaalis ei kuku pall aga alati sisse. Lõpus oli juba õnnemäng, kus nemad eksisid, meie saime palli ja panime mööda ning nemad jälle eksisid.”

Kokkumäng otsustas



Urmo Talistu tunnistas, et Orissaare mehed pakkusid lõpus võimalust, aga paraku visked ei tabanud. “Kui Indrek Õunpuu oleks otsa pealt sisse pannud, oleks mäng juba meie käes olnud,” tõdes ta.

“Kokkumäng oli meie puhul märksõna. Suurim potentsiaal oleks, kui me saaksime koos trenni teha ja mängida kombineeritud mängu. See nooruse uljus, mis meil kümme aastat tagasi jalgades oli, seda kindlasti enam ei ole. Aga oleme rahul, sest viimased neli aasta oleme medalita jäänud ja eelmisel aastal olime üldse viimased.”

Raul Koppel ütles nelja järjestikust tiitlit hinnates, et viimane ja esimene olid raskemad. “Kas ka viies tiitel tuleb, sõltub juba sellest, kas me mängime järgmisel hooajal teist liigat edasi,” lausus ta.

Korvpallimeistrivõistluste pronksmedalimängus võitis Estlant Tesmanit 69 : 64.

Fakte põhiturniirist



* Kokku toimus 18 mängu ja neli play-off-kohtumist. Põhiturniiril osales 70 mängijat, punkte viskas 67 meest.

* Kohtunikud andsid 8 tehnilist viga, mängijad teenisid 7 ebasportlikku viga.

* Hooaja punktirekordi 35 punkti viskas Harles Herman Ojasaar SK/Vesse ja Tesmani mängus. 16 vabaviset teenis Harles Herman Ojasaar mängus BC Käsaga.

* Orissaare Träx ja Estlant viskasid põhiturniiril täpselt ühepalju punkte.

* Saja punkti piiri ühes mängus ei suutnud keegi ületada. Parim vabaviske tabavusega meeskond oli põhiturniiril BC Käsa.

* Parimad punktiviskajad põhiturniiril olid Raigo Sooär (Tesman) keskmine 22,50 (135), Harles Herman Ojasaar (SK/Vesse) 18,88 (151), Egert Väinaste (Tesman) 18,75 (75 punkti).

* Parimad vabaviskajad olid Karli Saar (BC Käsa) 71% 41/29, Janek Mander (Tesman) 71% 24/17, Harles Herman Ojasaar (SK/Vesse) 70% 53/37.