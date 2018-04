Maantee äärest leitud naine suri haiglas

Reo külas leiti laupäeval kraavist lamamas 28-aastane naine, kes toimetati Kuressaare haiglasse, kus ta hiljem suri. Juhtumis on kahtlustatavana kinni peetud 46-aastane mees, kellel oli vähemalt 1,5-promilline joove.





Häirekeskus sai laupäeva õhtul teate, et Reo külas seisab suunaga Kuressaare poole keset teed auto ja selles üksinda viibiv juht on joobetunnustega. Teataja võttis autovõtmed enda kätte ja jäi politseid ootama.

Kohale saabunud politsei tuvastas, et sõiduautot Ford Mondeo juhtinud 46-aastane mees on alkoholijoobes. Autost ligi 360 meetrit Kuivastu poole leiti kraavist lamamas 28-aastane naine, kes toimetati Kuressaare haiglasse, kus ta hiljem suri.

Politsei pidas autos olnud mehe kahtlustatavana kinni. Eile pääses mees arestimajast välja, kuna prokuratuur ei taotlenud mehe vahi alla võtmist.

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi ütles, et mehe sõnul oli naine koos temaga autos olnud. “Kuid ta ei osanud selgitada, millal ja mis põhjusel naine autost lahkuda võis,” ütles Juhandi laupäeva õhtul, avaldades kaastunnet hukkunu lähedastele.

Meelis Juhandi sõnas, et mees oli alkoholijoobes. Eile täpsustas prokuratuur, et autojuhil tuvastatud joove oli üle 1,5 promilli ehk tegemist oli joobega, mille puhul saab kohus määrata juhile kriminaalkaristuse.

“Taas tuleb tõdeda, et tihti ei anta endale aru, millised võivad olla autorooli joobes peaga istumise tagajärjed. Selge on ka see, et kunagi ei tohiks istuda autosse, kui on kahtlus, et selle juht võib olla joobes,” rääkis Juhandi.

Alustatud kriminaalmenetlus peab välja selgitama muu hulgas selle, kas tegu võis olla otsasõiduga. Kriminaalmenetlust alustati karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb liiklusnõuete rikkumist, millega põhjustati inimese surm. Kohus saab sellise teo eest karistada kuni viieaastase vangistusega.

Politsei pressiesindaja Kristi Raidla sõnul juhtunu kohta eile rohkemat selgust veel ei olnud. “Praegu oodatakse kohtuarstliku ekspertiisi tulemusi,” selgitas ta. Millal vastused saabuvad, ei osanud Raidla öelda.

Saarte Hääl vestles mitme sündmuskohalt möödasõitnuga. “Meil ei olnud seal enam midagi aidata,” ütles kirikuõpetaja Hannes Nelis, kelle sõnul kiirabi juba elustas kannatanut. “Pidasin väikese palve,” lisas ta.

Fotodelt on näha, et kiirabil oli abiks ka sporditegelane Raigo Sooär. Viimane kinnitas, et sõitis mööda ja ruttas kannatanule appi ning oli abiks ka kiirabile.