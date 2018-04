Osa linna parklaid saab kellaajalised piirangud

Saaremaa valla liikluskomisjon otsustas Kuressaare linnas suurendada kellaajalise piiranguga parkimiskohtade arvu.



Kui tunniajaline parkimispiirang kehtib juba Pihtla tänava otsas Kapteni kõrtsi, Küti äri ja kontoritarvete poe ees, bussijaama juures ning Laurentiuse kiriku õues, siis nüüd plaanitakse sama reegel kehtestada Tallinna tänaval TTÜ Eesti mereakadeemia Kuressaare keskuse ees ja Tallinna 10 parklas.

“TTÜ keskuse ees on parkimisega pidevalt kitsas, sest inimesed käivad seal üle tee pangas ja Eesti Postis,” ütles vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja ja liikluskomisjoni liige Mikk Tuisk. “Rootsi tänava ots on nii kitsas, et kui autod seal pargivad, siis on liiklus seal tõsiselt häiritud. Parkimispiirangu korral toimub seal rohkem liikumist.”

Samuti piiratakse kellaajaliselt mõned parkimiskohad Tallinna 10 avalikus parklas. “Tahaks panna viis kohta nendele, kes tahavad minna vallavalitsusse, kultuurikeskusse või raamatukogusse,” selgitas Tuisk. “Ka seal on vaja teha parkimiskohad, mis on liikuvuses. Inimene ajab oma asjad korda ja läheb ära ning järgmine saab tulla.”

Mikk Tuisu sõnul on parkimispiiranguga kohtades seni kõik toimunud iseregulatsiooni teel. “Sealsete äride omanikud hakkasid parkijatele sildikesi aknale panema ja asi toimib, kuna nemad olid sellest huvitatud, et keegi parkimiskohti kinni ei hoiaks,” lausus ta.

Mikk Tuisk lisas, et kedagi karistatud siiamaani ei ole. Panus on tehtud sellele, et inimesed jälgivad ise oma tegevust, ja seni on see päris hästi toiminud.