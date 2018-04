Pink Sakla pärandihoidjaile

Sakla seltsimaja õuel avati neljapäeval pink kogukonna väärikatele pärandihoidjatele, kes on aastakümneid suutnud omakandi pärandkultuuri hoida, viljeleda ja noorematele põlvkondadele edasi anda.





“Oleme kogunenud siia iidse pärna alla, et tänada omakandi väärikaid. Mis see pärand on? Mitte ainult vanad asjad, raamatud, ilus näputöö, mida te teete, vaid ka kombed ja lood, mida noorematele edasi räägite, tantsud ja laulud,” toonitas Sakla külaarengu seltsi juhatuse esimees Ulvi Põldema.

Kuusepuust pingi valmistas Tiit Kreis. Pärast katte eemal­dasid võtsid väärikad pingil istet. Ühispildi tegemiseks kõik kahjuks istuma ei mahtunud. Viis rõõmsameelset memme sättisid ennast istujate taha seisma.

Viktoria tantsurühma liige Elvi Koit ütles, et soojade ilmadega on sellel pingil väga mõnus istuda. “Lähme raamatukokku, võtame sealt ajalehed, ajakirjad või raamatud ja tuleme siia lugema,” arvas Elvi.

Maide Ellik rõõmustas samuti, öeldes, et see tähelepanu teeb südame soojaks ja toob pisara silma.

Üheks magnetiks Sakla külakeskuses on Lembit Kadariku raadiomuuseum. Aastakümned vanad raadioaparaadid, telerid, magnetofonid, grammofonid, helipaadid võtavad enda alla mitu ruumi. Lembitu kogud täienevad igal aastal. Pärandit, mida külamees kogunud ja vaatamiseks välja pannud, on käidud uudistamas väga paljudest riikidest.

“Aitäh pingi tegijale ja Ulvi Põldemale, Agnessa Sepale, kelle idee see oli,” tundis Lembit Kadarik heameelt.

Pühadeeelne päev oli Sakla rahvale üldse üks tähtis päev. Pingi avamise järel avati seltsimaja seinal plaat, millel tekst “Eesti Vabariik 100, Saklas 29.03. 2018”. See on tunnustuseks vabariigi juubeliaastal aktiivsetele Sakla elanikele, kes seltsitegevuse kaudu küla arengule edukalt kaasa aidanud.

Seekord oli saarlastele Saklasse külla sõitnud pillimehed ja roopillimeistrid Viru-Nigulast. Ervin Lember ja Illar Vimberg näitasid, kuidas roopilli valmistada. Kümmekond Sakla naist ja meest sai sellega kenasti hakkama. Simmanil tantsitas Viru-Nigula duo erksaid saare naisi ja mehi. Mandri pillimeestele sekundeerisid omakandi karmoškamehed Mait Siimer ja Raimo Kald.