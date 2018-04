Saaremaal näeb tipptasemel piljardit

Sel nädalal viibib Saaremaal treeninglaagris piljardisportlane ja piljarditreener Kristjan Kuusik, kes on üks Eesti staažikamaid piljardimängijaid ja juhib ka Eesti piljardiliitu.



Laager on ettevalmistuseks 12. aprillil algavale Austria Euro-Tour´i osavõistlusele, kuhu Eesti koondis sõidab tänavu suuremate jõududega.

Lisaks Kuressaares treenivale Kristjan Kuusikule ja Eesti parimale piljardisportlasele Denis Grabele (2016. aasta MM-i 5. koht) sõidavad Austriasse Mark Mägi, Mihkel Rehepapp, Rainer Laar, Rafig Adigazalov ja Mart Liigant.

Igal Euro-Tour´i etapil osaleb ligikaudu 200 piljardisportlast. Lisaks Euroopa paremikule osalevad etappidel ka muu maailma paremikku kuuluvad piljardisportlased. Euro-Tour on maailmas tuntud just oma ühtlase taseme ja väga kõrge kvaliteediga osalejate poolest.

Saaremaa parima piljardi­sportlase Raimond Vatko ja Eesti koondislase Kristjan Kuusiku vahel toimub kolmapäeval ka näidismatš, mida on oodatud vaatama kõik huvilised, olenemata sellest, kas nad on piljardiga varem kokku puutunud või mitte.

Kohtumine leiab aset 4. aprillil kell 17 Rüütli spaahotelli esimesel korrusel. Eesti koondislase Kristjan Kuusiku sõnul ei ole sellise tasemega piljardit Saaremaal kunagi varem kindlasti nähtud. “Piljardispordi näol on tegemist mõttespordiga, milles on tugeval kohal ka sportlase füüsiline võimekus,” lausus ta. “Mida rutem väsib keha, seda rutem väsib ka aju ning siis on eksimused ja valed otsused juba lihtsad tulema. Kuna mingisugusest tasemest alates oskavad kuule auku lüüa kõik piljardisportlased, siis ongi üks paljudest hea mängu võtmetest pingelises olukorras õigete otsuste tegemine. See on aga otseses seoses sportlase füüsilise vormiga.”

Eestis osaleb piljardispordi võistlustel piljardi eriliikides (piljard, snuuker, püramiid) aastas ligikaudu 400 sportlast. Saaremaal on ala aina rohkem populaarsust kogumas ja seda just tänu võistlustel osalejatele.