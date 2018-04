Saarlased staarisaate finaalis

TV3 saate ”Eesti otsib superstaari” kümne finalisti hulgas on suisa kaks saarlast – Uudo Sepp ja Merilin Mälk.

Kui Uudo pääses poiste stuudiovoorust finaali otse, siis Merilinil tuli läinud pühapäeval läbida lohutusvoor, kust ta hääletati kümne finalisti hulka publiku poolt. Merilin esitas Ott Leplandi laulu ”Tunnen elus end”.

Merilin Mälk ütles Saarte Häälele, et tema ümber on praegu täiesti uus maailm, aga sellega kohanemine on läinud hästi. ”Oleme siin päris kergesti üksteisega sõbraks saanud,” nentis ta.

Neiu möönis, et saates osalemine on kooliskäimisele mõningase märgi jätnud, aga sõltuvalt sellest, kui pikaks tema teekond saates kujuneb, tuleb hiljem oma tööd järele teha.

Lugude valimine on seni olnud Merilinile üsna lihtne – ta esitas palu, mis olid juba varasemast selged, samas andsid võimaluse näidata oma vokaalseid võimeid. Järgmiste lugude valikul on abiks juba superstaarisaate kauaaegne lauluõpetaja Maiken.

Uudol möödus nädal pärast saadet, kus ta õnnelikult finaali hääletati, sõbra juures talutöid tehes. ”Ta andis ka igasuguseid ideid ja palus, et ma neid ei unustaks,” muigas noormees.

Möödunud nädalasse jäi ka Uudo 21. sünnipäev. Imelisemat kingitust kui superstaarisaate finaali pääsemine ei oleks ta osanud oodatagi.

Alanud nädalal on noortel artistidel ees väga tihe teletöö. ”Õpin täiesti uut sammu ja elan täiesti uut elu, mis on väga äge. Ma naudin iga sekundit,” sõnas Uudo, tunnistades, et on niisugusest elust unistanud hetkest, kui ta esimest korda Saaremaa Laululinnu võistlusel mikri kätte võttis.

Kohtunike kommentaarid on Uudo jaoks olnud seni väga südantsoojendavad. ”Vahel mõtlen, et lausa liialdasid, aga vaatame, kuidas ma järgmistes saadetes suudan neid üllatada. Hoian oma salapära ja olen see, kes ma olen. Mul on veel üllatusi. Arsenalis on päris mitu relva veel,” kinnitas ta.

Kümme finalisti



Lisaks Merilinile ja Uudole alustavad finaalsaadetes superstaaritiitli nimel heitlust veel neli neidu ja neli noormeest: 18-aastane Jennifer Marisse Cohen Haapsalust, 18-aastane Sissi Nylia Benita Viimsist, 18-aastane Helis Järvepere-Luik Viru-Nigulast, 19-aastane Anette Maria Rennit Viimsist, 19-aastane Hele-Mai Mängel Tartust, 16-aastane Jaagup Tuisk Tallinnast, 17-aastane Carlos Ukareda Viimsist ja 16-aastane Rauno Gutman Turbast. Varem on saate finaali jõudnud kaks saarlast, kes sarnaselt Uudole ja Merilinile samuti KG-s õppinud – 29. lennu vilistlane Teele Viira saavutas 4. hooajal (2011) 5. koha ja 33. lennu vilistlane Risto Paiste 6. hooajal (2015) 9. koha.