Saarlasest pereisa vähiravi on toetanud mitusada inimest

Saaremaa pereisa Ott Paakspuu vähiravi toetuseks on annetatud ligi 13 500 eurot.

Möödunud nädalal avaldas ka Saarte Hääl vähiravifondi Kingitud Elu abipalve toetada Saaremaa pereisa võitluses kopsuvähiga.

Fondi juhataja Toivo Tänavsuu sõnul on Ott Paakspuu raviks pisut enam kui nädalaga kogunenud ligi 13 500 eurot, annetajaid oli aga eilse seisuga kokku üle 430.

“Kõige suurem ühekordne annetus on tuhat eurot,” ütles Tänavsuu Saarte Häälele, lisades, et päris mitmed inimesed on toetanud ka 500, 200 või 100 euroga.

“Meil on suur rõõm, et taas on nii paljud eestimaalased – ilmselt suur osa neist Saaremaalt – tulnud appi ühele mehele tema võitluses elu eest,” lausus Tänavsuu.

Tänavsuu sõnul on Eestis hulganisti lahkeid, abivalmis ja sooja südamega inimesi. “Iga annetaja on olnud osaline selles, et Ott saab lootuse ja võimaluse elada kauem täisväärtuslikult oma pere keskel,” rääkis vähiravifondi juhataja. “Laekunud summadest piisab kalli ravi käivitamiseks ja me loodame, et ravi mõjub Otile hästi.”

Tänavsuu lisas, et annetuste kogumine Paakspuu tarvis jätkub.

Saarlase Ott Paakspuu raviks kogutakse raha ka Paides toimuval heategevuslikul Zumba festivalil 7. aprillil, kus annetuse saavad teha kõik osalejad.

„Paides oleme heategevusliku festivaliga toetanud Lastefondi, Naiste Kriisikodu, Vähiravifondi, oma panuse oleme saanud anda väga erinevatele inimestele,” rääkis Paides Zumba treeninguid korraldav Alyona Tinyakova Järva Teatajale „Nüüd on see hetk, kui abi vajab ühe meie treeneri isa, kes võitleb neljanda staadiumi kopsuvähiga.”

Treener Reet Paakspuu osaleb festivalil ka ise, juhendades üht tundi.

TOETA OTTI!

Oti võitlust saab toetada sihtotstarbelise annetusega (makse selgitusse märkida “Oti raviks”).

Rekvisiidid leiab www.kingitudelu.ee/annetajale.

Pangaülekandega:

Maksesaaja:

SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

Swedbank: EE212200221059073061

SEB pank: EE211010220228917224

LHV pank: EE137700771001442514

Danske pank: EE133300332166860001

Nordea pank: EE591700017003638161

Annetustelefonile helistades:

Helistad 900 4005, annetad 5 eurot

Helistad 900 4010, annetad 10 eurot

Helistad 900 4050, annetad 25 eurot