STÜ tõstis palku, Maxima lubab sama

Maxima avaldas, et nende kauplustes tõusevad palgad tänavu 7–8 protsenti. Saaremaa tarbijate ühistu kinnitab aga, et nemad on oma töötajate palku sel aastal juba kergitanud.



Tugevamalt päevakorda tõusnud palgateema valguses teatas Coop Eesti, et mullu investeerisid nad töötajate palgakasvu üle 7 miljoni euro. Grupi tööjõukulude tase jõudis sellega 72 miljoni euroni. Saaremaa tarbijate ühistu ju­hatuse esimehe Kalle Koovi sõnul on ühistu igal aastal oma kaupluste töötajate palku tõstnud: 2016 võrreldes varasema aastaga 13,6% ja 2017. aastal 7%.

”Sel aastal tõstsime kaupluste töötajate töötasumäärasid 5,7%, sh müüjate ja klienditeenindajate tunnitasu keskmiselt 20%, vastavalt töötajate oskustele ja valmisolekule töötada kaupluse erinevates töötsoonides,” kõneles Koov. Põhipalgale lisandub tulemustasu.

STÜ-s töötas 1. aprilli seisuga 394 inimest. Tööjõukulude kasv on ettevõtte jaoks olnud Koovi kinnitusel viimastel aastatel ja on ka edaspidi üks kiiremini kasvavaid kulukomponente. ”Meie jaoks on äärmiselt oluline töötajate rahulolu töötasu ja töökeskkonnaga,” kinnitas Kalle Koov.

Maxima Eesti andmeil oli keskmine brutokuutasu töötaja kohta mullu 798 eurot ehk kätte sai töötaja 638 eurot. Müüja keskmine netotöötasu oli 576 eurot.

Sel aastal on Maxima töötajail oodata 7–8-protsendist palgatõusu. Põhitegur, mis paneb ettevõtet palganumbrit suurendama, on Maxima Eesti operatsioonidirektori Marko Põdra sõnul nende töötajad. ”Meie töötajate heaolu on meile väga oluline ja seepärast oleme jätkuvalt kasvatanud meie kaupluste töötajate palgafondi,” kinnitas ta.

Tööjõupõud valitseb Põd­­ra sõnul terves teenindussektoris, sh hotellides, restoranides, kohvikutes. Olukorra leevendamiseks on nad mõelnud kahele meetodile. “Oleme mõelnud, et vähendaks kaupluse töötajail töötunde, kuid maksaks suuremat tunnipalka,” kõneles Marko Põder. Teine võimalus tööjõupuuduse leevendamiseks oleks aga otsida inimesi välismaalt.