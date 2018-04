Vaktsineerimisvastaste jutt ei pea paika!

“28. märtsi Saarte Hääles ilmus Orissaare perearsti Elo Lemberi väga selge sõnumiga ja ilusasti kirjutatud arvamuslugu vaktsineerimise vajalikkusest,” leiab Saarte Hääle poole pöördunud eakas lugeja. “Mul on kurb, kui ühe tubli perearsti õige jutt porri tallatakse.”

Just seda aga keegi endine epidemioloog Antonina Järviste tegi, keerates dr Lemberi jutu tagurpidi ning teatades, et massvaktsineerimist ei ole tarvis.

Kui ta on endine epidemioloog, kuidas saab ta siis olla pädev sel teemal sõna võtma? Ning kust ta võtab need arvud, mis ta on oma kirjutises toonud?

Leian, et Antonina Järviste peaks perearst Elo Lemberi ees vabandama – tegi ju dr Lember vaktsineerimise tähtsusest kirjutades head, selgitades hästi ja kõigile arusaadavalt, kuidas on vaja toimida.

Olen eakas pensionär, juba aastaid end gripi vastu vaktsineerida lasknud. Olgu taevas tänatud sellise võimaluse eest – ma ei ole aastaid grippi põdenud. Seda kurvem on mul kuulda ja lugeda, kui palju inimesi on sel aastal grippi surnud.

Proua Järviste märgib oma loos, et ainult üks imik suri grippi. See, kuidas ta väljendus, lõikas otse südamesse! Iga lapse elu ja tervis on tähtis, iga laps on kallis.

Olen täiesti nõus perearst Lembi Põlderiga, kes laupäevases lehes Antonina Järvistele vastulause kirjutas: looduslik immuunsus on liiga ränk hind.

Televiisoris aina räägitakse, et praegu reisitakse palju ning seetõttu on suurem oht haigestuda, kui ohtlike haiguste vastu ei olda vaktsineeritud. Möödunud nädalal tuli uudis Viimsis leetritesse haigestunud 11-aastase lapse kohta, kes oli saanud nakkuse Tais puhates. Kuna see laps oli haiguse vastu vaktsineerimata, leian, et ta haigestus “tänu” oma vanematele.

Arvan, et üks põhjus, miks nii paljud keelduvad end ja oma lapsi vaktsineerimast, on see, et nad on end lasknud segadusse ajada vaktsineerimisvastaste propagandast. Inimesed arvavad, et “mina küll haigeks ei jää”. See arvamus on sama ekslik nagu joodiku jutt, kes arvab, et tema küll politseile vahele ei jää ega põhjusta liiklusõnnetust. Paraku on tegelik elu midagi muud.

Aastakümneid tagasi vaktsineeriti Eestis lapsi hoolega rõugete vastu, kuna seda viirus­haigust oli maailmas veel küllalt. Enam seda ei tehta. Vaktsiin ise on aga Ameerika Ühendriikides vaktsiinipangas hoiul – kui seda peaks vaja minema, võetakse see kasutusele.

Mul on kurb, et ühe tubli perearsti, kes inimestele head nõu annab, õige jutt pea peale keeratakse, nagu Antonina Järviste seda tegi. Meil on arste isegi vähe – hoidkem neid, kes meil on.

* Autor on toimetusele teada