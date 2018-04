VASTUKAJA: Möödarääkimise asemel olgu arutelu

Olen tänulik perearst Lembi Põlderile vastulause eest. See annab mulle suurepärase võimaluse öelda ajalehe lugejatele, et tunnustan ja hindan perearstide tööd. Töö on emotsionaalselt raske ning patsiendi tänusõnad jäävad tihti tulemata.



Töötasin mõnda aega pediaatrina ja mäletan väga hästi muretunnet, kui laps jäi kodusele ravile ja telefone oli maal vähe. Patsient ootab perearstilt tulemust hindele 5+, vahel isegi imet. Ja kui ime ka toimub, seda sageli ei märgata.

Ma ei nimetaks praegust situatsiooni vastasseisuks. Pigem räägime praegu üksteisest mööda. Mulle meeldiks mõelda, et oleme ühes paadis – lapsevanemad, perearstid, immunoloogid, epidemioloogid, ajakirjanikud. Meie tegevuse ühine eesmärk on lapse tervis. Kasuks tuleks ühine arutelu, kus võrdne sõnaõigus on antud kõigile osapooltele. Kus on kaalutud kahtlused ja faktid ning ka uuemad teadusuuringud. Sildistamised, süüdistamised, solvangud ja hirmutamised peaksid olema välistatud. Ja lõpuks otsustab – vaktsineerimise kasuks või mitte – hästi informeeritud lapsevanem.

Oma eelmises kirjutises korrigeerisin mõningaid vananenuid või vääriti tõlgendatud arusaamu. See on epidemioloogia ABC, mille meeldetuletamine tundus olema asjakohane.

Lembi Põlderile soovin edu ja mõistvaid patsiente.

Antonina Järviste