Praeguseks pool aastat tegutsenud Apollo kino on Saaremaa kinopubliku poolt üle ootuste hästi vastu võetud.





Apollo kinode tegevjuhi Rauno Stüfi kinnitusel võivad nad Saaremaa Apollo tulemustega väga rahul olla. “Saarlased on ennast tõestanud tõeliste kinohuvilistena ja uue, kaasaegse kino saabumisega Saaremaale on nad saanud suurepärase võimaluse seda tõestada,” kõneles Stüff.

Avamisest saati on kino külastanud juba pea 60 000 filmihuvilist. “Sellisele numbrile Saaremaal otsa vaadates ei saa muud kui ainult rõõmustada,” kinnitas Stüff. “Kaasaegse kino tegemine Saaremaale oli kindlasti õige otsus, mitte et me selles kahelnud oleksime, aga see on saanud tagantjärele veel rohkem kinnitust.”

Apollos on näidatud 117 filmi



Kokku on Apollos Saaremaal näidatud 117 filmi. Populaarsemad neist on olnud “Klassikokkutulek 2”, “Svingerid”, “Pilvede all. Neljas õde”, “Lumeinimese poeg” ja “Ferdinand”.

“Nagu näha, on saarlased vägagi kodumaiste filmide austajad ja kõik kodumaised filmid võetakse suure huviga vastu,” nentis Rauno Stüff.

“Seega ootame kindlasti häid tulemusi sel aastal “Vanamehe” täispikalt multifilmilt, lastefilmilt “Eia jõulud Tondikakul” ja teistelt linastuvatelt kodumaistelt filmidelt.” Teine populaarsem žanr, mis saarlastele meeltmööda, on animafilmid.

Kui veel midagi positiivset välja tuua, siis võiks Stüfi sõnul rõhutada saarlaste kiiret kohanemist uute, nüüdisaegsete ja mugavate lahendustega. “Apollo staaritoolid olid ju saarlaste jaoks täiesti uus toode, ometi on need väga suure huviga omaks võetud ja õhtustel seanssidel on neid kohti mõnikord isegi raske saada, kuna need on välja müüdud,” selgitas ta.

Ka vanem põlvkond kasutab



Kui elektroonilistest kanalitest pole mingil põhjusel aega olnud pileteid hankida, siis on kõikidel kinohuvilistel Stüfi kinnitusel võimalik teha seda kohapealsetes mugavates iseteeninduskassades, kust saab nii pileteid kui ka söögi- ja joogipoolist osta.

“Kui esialgu tundusid need saarlaste jaoks pisut võõrad, siis nüüdseks on nendegagi harjutud ning neid kasutab ka vanem põlvkond, kes on näinud, kui lihtne nende kasutamine on ja kuidas niimoodi on võimalik end järjekorravabalt teenindada.”

Apollo klubiga liitujate arv on Saaremaal samuti kuust kuusse kasvanud. Oma tõuke andis sellele Rauno Stüfi hinnangul kindlasti ka Apollo raamatupoe avamine Auriga keskuses. “Seega kokkuvõtvalt on Apollo kino Saaremaal väga hästi käivitunud ja ootame huviga esimest suvehooaega.”