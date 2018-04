Ööl vastu kolmapäeva surnud vabaerakondlase Andres Ammase asendusliige riigikogus Enn Meri kaalub parlamenti minekut.

“Ma mõtlen veel riigikogusse mineku peale,” ütles Meri kolmapäeva hommikul BNSile. “Kui saan tööasjad ära korraldada, siis ilmselt lähen.”

Saaremaal elav 76-aastane Meri on saarel asuva kummidetailide tootja Merinvest asutaja nõukogu esimees, lisaks on ta Saksa kaubanduskoja president. Enn Meri on Vabaerakonna liige alates 15. oktoobrist 2014.