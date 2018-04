Festivali I Land Sound esinejad on paigas

I Land Sound 2018 korraldusmeeskond on kinnitanud kõik artistid, keda 12.–15. juulil Orissaares Illiku laiul toimuval elamusfestivali näha saab.



Nagu eelmiselgi aastal, nii on festivali eesmärk ka tänavu ühendada Eesti elektroonilise muusika eestvedajaid. Kõik artistid osalevad festivalil mõne Eesti klubi, peosarja või raadiosaate koosseisus.

I Land Sound toob kokku 29 kooslust ja üle saja kodumaise DJ. Klubidest on esindatud 911, Lekker, Piidivabrik, UPS, raadiosaadetest Estonian Funk Embassy, Haigla Pidu, Machine Nation, Majamasin, Tallinn Express, Tjuun In, Öötöö ja peosarjadest Bling, Disco Tallinn, GVO, Helind, Manatargaq, Must Mesi, Nastja Riist, Play!, Psydia, Room202, Still Out, Sünk, Techno ist Liebe, Tiks, Välk, Vürts, Zenni ning Tagasi ja Öömaja.

Lisaks muusikaprogrammile on festivali kavas nelja päeva ja kolme öö jagu töötubasid, loenguid, filmilinastusi ja etendusi. Silmailu pakuvad tuleskulptuurid, kunstnike ehitud lavad ja erinevad installatsioonid.

Festivali melu toidab kümmekond toiduautot ja baarides pakutakse spetsiaalselt festivaliks valmistatud kohalikest toorainetest kokteile. Keha eest saab hoolitseda jooga või saunaga ning palava ilma eest pakub jahutust merevesi. Festival on taara- ja ühekordsete topside vaba, viimased on asendatud korduvkasutatavate renditopsidega.

“Tean, et I Land Sound toob kokku ilusad ja huvitavad inimesed ning anname oma tiimiga parima, et iga külastaja lahkuks festivalilt naeratuse ja kustumatu mälestusega,” ütles festivali üks peakorraldajatest Paap Uspenski.