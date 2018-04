JUHTKIRI: Tagasiteed ei ole

Riigigümnaasiumi tulek Saaremaale on nüüd lõplikult otsustatud. Olgugi et eile vallavalitsuse saalis allkirjastatud lepingu näol on sisuliselt tegemist sümboolse teoga. Kooli tuleku otsuse tegi ära juba kadunud Kuressaare linnavolikogu.

Viimase pintslitõmbena anti maimukesele nimi – Saaremaa gümnaasium. Sellega keerati Saaremaa haridusajaloos uus lehekülg – uus kool, uus maja, uus nimi. Saaremaa ühisgümnaasiumile ja Kuressaare gümnaasiumile tehakse küll koht arhiivis, kuid ilma nendeta ei saa veel niipea.

Mida vastata neile praegu SÜG-i algklassides õppivatele lastele, kes austusega vaatavad 11. klassi tegemisi ja küsivad veekalk­vel silmi, et kas nemad ka kunagi kabareed teha saavad?

Tasub meeles pidada, et uue kooli sisu tuleb tekitada ikkagi kahe vana kooli kokkusulatamisest. See on koht, kus libastumisoht on kõige suurem. Kuidagi peab toimetama nõnda, et keegi ei tunneks ennast puudutatuna ja kõik tunneksid ennast Saaremaa gümnaasiumis kui oma koolis, mitte vastumeelselt koolimajas, kuhu nad saadetud on.