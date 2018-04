Kärla näiteseltsi “Maada” kinnitab, et kes otsib, see leiab

Kärla näiteselts astub pühapäeval, 8. aprillil kell 17 Kärla rahvamajas vaatajate ette Janno Puusepa näidendiga “Maada”, mille on lavaküpseks vorminud Salme vallateatri tunnustatud näitleja Marika Paas.





Lavastaja sõnul on tegu lihtsa looga armastusest ilma igasuguste keeruliste asjadeta põhimõttel “igaühe jaoks on kuskil keegi”. “Mitte väga palju mõtlemist, aga naerda peaks saama, kui see meil välja tuleb,” ütles Paas jandilaadse tüki kohta.

Ajaliselt on lavastuse tegevus paigutatud paarikümne aasta taha, kui nõukaaeg oli juba lõppenud, aga lüpsinaised veel olemas. “Ta on küll teatud mõttes ajatu materjal, aga kuna seal on tegev lüpsinaiste salaühing, siis päris tänases päevas oleks see natuke naljakas,” nentis Paas.

Tosin tegijat



Laval lööb praegu kaasa kaksteist inimest, aga kui sügise poole tükki ka Kärla pargis vabas õhus etendatakse, siis kasvab trupp lauljate arvelt kahekümnepealiseks. Sisetingimustes mängides kasutatakse etenduse taustaks salvestatud muusikalist kujundust.

Küsimusele, miks Salme teatri näitleja äkki Kärlal lavastama hakkas, vastas Marika Paas, et see juhtus, nagu alati, kogemata. “Oli vaja ja kuna ma alati ei jõua nii palju mõelda, siis ütlesin, et olgu peale, ehk kunagi. Aga äkki oli nii, et lopsti, tuleb teha! Neil ei olnud parajasti lavastajat ja siis nad arvasid, et võiksin teha. Üks näitleja rääkis mulle lõpuks augu pähe,” selgitas ta.

Janno Puusepp on harrastusteatritele tuntud autor. “Me kohtume temaga tihti erinevatel ülevaatustel ja üritustel,” nentis Paas. Ta lisas, et võttis “Maada”, mis on Puusepa üks varasemaid näitemänge, ette Salme teatri eestvedaja Maire Sillavee soovitusel.

Teine lavastus



Paasi jaoks on tegu teise lavastajatööga. Paarkümmend aastat tagasi tõi ta Ansekülas lavale näitemängu “Naisvallavanem”. “Olime siis noored, rumalad ja entusiastlikud,” muigas ta ja lisas, et praegu on sama lugu. “Mina olen loll ja nemad on natuke targemad. Aga meil on lõbus.”

Paas tõdes, et tegemislust ongi harrastusteatrite suur pluss. “Vahel lähed kuulsaid tegijaid vaatama, nad teevad küll hästi, aga lõppkokkuvõttes pole sellist indu nagu harrastajatel. Harrastajad on alati nii õnnelikud, et nad seda teevad,” sõnas ta.

Ettevõtja ja mesinikuna tegutsev Paas osaleb Salme trupi tegemistes 1997. aastast, mil pälvis ka maakonna Provintsiteatri päeval parima naiskõrvalosatäitja tiitli.