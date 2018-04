Liiklustalgud keskenduvad taas kiiruseületajatele

Politsei- ja piirivalveamet ootab 8. aprillini liiklustalgute kaarti täitma inimesi, kes annaksid politseinikele teada paikadest, kus kiirust ületavad juhid põhjustavad liikluses ohte.



“Liiga suur kiirus on peamine põhjus, miks liiklusõnnetused lõpevad raskete vigastustega või surmaga. Sestap keskenduvad neljandad liiklustalgud taas kiirusele,” rääkis PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Liiklustalgute kaardirakendusse www.liiklustalgud.ee saab 8. aprillini märkida kohti, kus raske jalaga juhid seavad kaasliiklejaid ohtu. Talgud toimuvad 18. aprillil, kui politseinikud võtavad liiklusjärelevalve aluseks kaardile märgitud paigad.

Sirle Loigo ütles, et liiklustalgud on hea viis, kuidas panna inimesed liiklusturvalisusele mõtlema ja kaasa aitama. “Eestis on palju inimesi, kes muretsevad liikluses toimuva pärast, ning liiklustalgute kaudu saavad nad meile abikäe ulatada,” lausus ta, lisades, et talgute eesmärk ei ole karistamine, vaid võimalikest ohtudest rääkimine.

18. aprilli liiklustalgud toimuvad üle-euroopaliselt ja on Euroopa liikluspolitseinike võrgustiku TISPOL ühine ettevõtmine. Eestis saab ettepanekuid teha siiski vaid siinsete paikade kohta.

2016. aastal anti Saaremaal teada 27 probleemsest liiklemiskohast. Politsei päevakokkuvõttes teatati kahest kiiruseületajatele määratud trahvist ja mõnest korrale kutsumisest.

2017. aastal osutati 28 murekohale, millest 16 asus Kuressaares. Väljatoodud kohtades pidas politsei kinni 18 juhti, kes ületasid lubatud sõidukiirust mõne kilomeetri võrra tunnis.