Löökaukude parandamist alustatakse mais

Mustkatte löökaukude parandamisega valla teedel ja tänavatel tahab tegelda kaks ettevõtet. 1 m² hinnaks ilma käibemaksuta pakuti 17,60 ja 24,20 eurot, teatas Saaremaa vallavalitsus.

Hanke tulemus kinnitatakse pärast pakkujate ja pakkumiste kontrollimist.

Löökauke parandatakse vastavalt vallavalitsuse etteantud teede nimekirjale ja tööde kogumaht on suurusjärgus 2000 m². Hanke eeldatav maksumus käibemaksuta oli 50 000 eurot ja esitatud pakkumiste järgi on selles mahus tööde kogumaksumus 35 200–48 400 eurot ilma käibemaksuta. Parandustööde algusaeg on 1. mai ja lõpptähtaeg 30. oktoober.

Saaremaa vallavalitsuse teede peaspetsialist Enno Reis ütles, et ligikaudu poole mahust moodustavad Kuressaare linna tänavad. “Kui jää on teedelt ja tänavatelt täielikult sulanud ja võimalikud kahjustused näha, siis saame tööde teostajale esitada konkreetse tellimuse. Väljaspool Kuressaaret lapitakse augud kevadel ja sügisel, Kuressaares jooksvalt ja vastavalt vajadusele,” selgitas Reis. “Et mustkatte augud saaksid õigeaegselt parandatud, on oluline, et igasugune info aukudest jõuaks meieni,” märkis Reis ja lisas, et aukudest saab anda teada vallavalitsusele või piirkondlikule teenuskeskusele.