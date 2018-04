Lossis näeb Wiiralti erinevaid tahke

Läinud nädalal Kuressaare linnuses avatud Eduard Wiiralti tööde näitusel on väljas nii kunstniku graafilisi lehti kui ka akvarelle, joonistusi ja monotüüpiaid.





Muuseumi juht Rita Valge ütles näituse avamisel, et temale isiklikult meeldib väljapaneku juures see, et seal saavad kokku Wiiralti kaks väga eriilmelist loometöö etappi. Üks on Pariisi patune, kirev maailm oma erootilis-groteskse ainese ja maiste ihadega ning teine 1930. aastate teise poole rahulikud, natuke melanhoolsed ja väga ilusad tööd.

“Seda veelahet on omaaegne kunstikriitik Hanno Kompus kirjeldanud sõnadega: “Kunagi ei ole taevas nii sinine, kunagi nii selge, nii õnnistav, kui pärast äikest”,” nentis ta ja lisas, et see on küll vastuoluline, sest tolle aja poliitiline kontekst oli hoopis midagi muud. “Aga kunstil on õigus olla asi iseeneses,” tõdes Valge.