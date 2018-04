LUGEJA KÜSIB: Kas isikunimed on salastatud info?

Miks ei avalikusta Saaremaa vallavalitsus kõigi vallalt sünnikirja saavate laste ja nende vanemate nimesid, vaid ainult nende laste omad, kes vastuvõtul kohal käisid?



Vastab abivallavanem Kairit Lindmäe:



Sünnikirjade pidulikule üleandmisele, mis toimus 26. märtsil, kutsuti Saaremaa valla kodanikest lapsed, kelle sünd on registreeritud sel aastal. Samuti said kutse need Saaremaa valla kodanikest lapsed, kelle sünd registreeriti eelmisel aastal, kuid kelle sünnikohas tervitusüritus omavalitsuste ühinemise tõttu korraldamata jäi. Teisisõnu, eelmisest aastast kaasati need lapsed, kes oleksid muidu pidanud saama kutse oma piirkonna üritusele, mida enam teha ei jõutud. Samas on Saaremaal ka piirkondi, kus sellise piduliku ürituse traditsiooni polnudki.

Vastuseks küsimusele, miks edastas vallavalitsus Saarte Häälele vaid nende laste nimed, kes sünnikirjade pidulikul üleandmisel kohal käisid: andmekaitse inspektsiooni seisukoht on, et vallavalitsusel pole õigust avalikustada laste ega nende vanemate nimekirju ja selleks on vaja küsida lapsevanemate nõusolekut.

Siiski saatsime Saarte Häälele nende laste nimekirja, kelle nimi sünnikirjade üritusel niigi kõigi kohalviibijate, sh ajakirjaniku, kuuldes välja hõigati.