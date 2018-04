Muhu Pagarite sortiment täienes pitsleibadest karaskimuffiniteni

Muhu Pagarid tutvustasid uut visuaalset identiteeti, uudistooteid ning võõrustasid külastajaid Tallinnas oma vastavatud, galeriist ja kohvikust koosnevas pagarikojas.





Uue identiteedi idee on visandanud peamiselt illustraatorina tuntud Anne Pikkov, kes lõi Muhu Pagarite tarbeks käsikirjalise fondi ja andis suuna mustrites kasutatavate kujundite väljanägemisele.

Kujunduse pildikeel on lõbus. Taustavärvina on kasutatud Muhu roositikandile omast musta. Ka mustrites kasutatud toonid on selged ja jõulised. Näiteks tuntuima toote Muhu seemneleiva tunnusvärv on Muhu käsitöö signatuurtooniks kujunenud kiperoosa. Et anda aimu muhu keelest ja meelest on Muhu Pagarid pakenditel kasutanud noppeid Muhu folkloorist. Pärimuse alal on neid aidanud muhulasest semiootik Kadri Tüür.

Peale väljanägemise täienes ka Muhu Pagarite tootevalik erileibadest muffiniteni. Samuti valmistatakse kolme sorti pitsleibasid ning lisaks tehakse nüüd ka nõgese-, rosina-, metspähkli- ja ristiköömneleivaga. Esitleti ka purki pistetud leivasuppi, mis peaks hakkama valmima koostöös õpilasfirmaga Leivapoisid.

Samuti küpsetatakse nüüdsest soolaseid ja magusaid odrajahu baasil tehtud karaski­muffi­neid: rabarberi, astelpaju, suvikõrvitsa, kohupiima, köömne ja fenkoliga ning õunaga vegankaraskit. Juunis lisandub sortimenti ka juuretisepõhine haputaignasai. Koostöös Nanopruuliga on rukkilinnastest valminud esimene Muhu leivast inspireeritud partii käsitööõlut, mis jõuab lettidele suveks.