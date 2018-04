Pöide terviserajal avatakse jalggolfiväljak

KOP-i rahastuse toel ja Pöide spordiseltsi aktiivsete liikmete vabatahtliku töö tulemusena on Pöide terviserajal valminud üheksa rajaga jalggolfiväljak, mis avatakse 14. aprillil.



Pöide spordiseltsi juhatuse liige Jüri Linde ütles, et selline idee on juba pikemat aega olnud ja eelmisel aastal see ka realiseeriti, kuid avaüritus jäi tegemata. “Kuna paljud tööd jäid sügisesse ja vihma sadas palju, siis nüüd korraldame selle vea ära,” lausus ta.

Jüri Linde usub, et huvilisi, kes tulevad sinna jalggolfi mängima, jagub. “Kui me rajad valmis saime, siis noored poisid olid juba proovimas ja nemad kasutavad edaspidi seda mängimise võimalust kindlasti,” märkis ta.

Tööd läksid maksma üle tuhande euro, kuna sama projekti raames laiendati ka ketasgolfiparki. Ketasgolfil on Pöidel praegu 14 rada ja laiendustöödega tahetakse kuus rada juurde teha. “Väga usinalt käiakse meil mängimas, lisaks kohalikele on meid leidnud rahvas Kuressaarest ja mandrilt,” tõdes Linde.

Künnipäeval toimuval jalg­golfi avaüritusel tutvustatakse selle maailmas üha populaarsemaks saava mängu põhimõtteid ja korraldatakse ka väikest võistlusmomenti sisaldav mäng. Oodatud on igas vanuses mänguhuvilised.

Esimesena Eesti golfiväljakutest pakkus koostöös Sportland Eestiga foot-golfi ehk jalg­golfi mängimise võimalust Saare Golf Kuressaare golfiväljakul, kus on võimalik mängida 12 rajal.