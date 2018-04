Riik pakub üürimaja ehituseks Ida 64 kinnistut

Kolmest Saaremaa valla poolt omavalitsuse üürimaja püstipanekuks küsitud kinnistust pakub maa-amet Kuressaares Ida 64 asuvat maatükki.



Vallavalitsuse arenduse peaspetsialist Aarne Põlluäär (fotol) ütles, et nimetatud kinnistu on endiselt üks võimalik variant ja selle osas tehakse tööd edasi.

“Samas on see kinnistu nendest kolmest, mille kohta seisukohta küsisime, ka maa-ameti arvates kõige sobivam. See, millise kinnistuga taotlusvooru läheme, selgub siiski paari lähima kuu jooksul,” lisas ta.

Vallale saadetud vastuses märgib maa-amet, et kinnisasja taotlemisel tuleb täpsustada, kas sinna on plaanis ehitada üürielamu sotsiaalselt vähekindlustatud isikutele ja korterid välja üürida kulupõhise üürihinnaga või luua elamispinnad mobiilse tööjõu sihtgrupile turuhinnale vastava üürihinnaga. Sellest sõltub ka võõrandamise menetlus.

Esimesel puhul käib jutt kinnisasja tasuta otsustuskorras võõrandamisest, teisel puhul on kinnisasja müügihind 65% selle harilikust väärtusest ning müügihind tuleb tasuda viie aasta jooksul lepingu sõlmimisest arvates.

Esimesel puhul on riigil õigus nõuda kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist, mis tähendab, et kõiki tulevases korterelamus olevaid üüripindasid peab kasutama sotsiaalkorteritena. Vastasel juhul on riigil õigus nõuda leppetrahvi, mille suurus on vähemalt 25%, kuid mitte rohkem kui 100% vara väärtusest selle võõrandamise hetkel.