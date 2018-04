Saare Fishexport viib oma uue toote Ameerika turule

Nasval tegutsev kalatööstus Saare Fishexport kinnitas oma uhiuue tootega kanda USA turul. See uus toode on kuivatatud kilust valmistatud lemmikloomatoit.





Ettevõtte juhatuse liikme Fred Siimpoja sõnul tutvustasid nad oma toodangut partneri brändi all esmakordselt Global Pet Expol, mis toimus mõni nädal tagasi Orlandos, Floridas. Tootepa­kendil on seejuures ilmekalt välja toodud Eesti kaart ja vapp.

Esimene konteiner aprillis



“Samuti on sellel kirjeldatud, kuidas Läänemere kilu sinna pakki jõuab ning kuidas Eesti inimesed hindavad tööd, jätkusuutlikkust ja innovatsiooni,” rääkis Siimpoeg.

Juba aprilli alguses jõuab kohale esimene konteineritäis toodangut, millele järgnevad lähiajal järgmised, kinnitas ettevõtte juht.

Mainitud messil anti Siimpoja sõnul eestimaist kuivatatud kilu huvilistele katsuda, nuusutada ja loomulikult ka lemmikutele proovida.

“Kuna tegemist on ilma igasuguste lisaaineteta, tervisliku ja inimkõlbuliku toodanguga, mida turustatakse lemmikloomadele, oli tagasiside suurepärane,” rõõmustas ta. “Käisime ise kohal, saime tutvustada Saaremaad ja siinset kalapüüki ning kirjeldada, kuidas kontrollime kogu väärtusahelat alates püügist kuni pakendamise ja müügini.”

Siimpoja sõnul on see ettevõtte igapäevane väljakutse leida moodusi, kuidas väärindada kohalikku kala ja turustada seda välisriikides. “Saare Fish­expordil on selleks väga head eeldused, sest meil on oma püügiüksused, suurepärane meeskond ja juba üle 17 aasta kogemusi,” tähendas ta.

Kalatööstus ongi juba oma algusaastatest saati olnud suunatud ekspordile. Esialgu küll tööstuslikule toodangule ja pigem Ida-Euroopas, kuid viimastel aastatel on nad üritanud jõuda üha enam lõpptarbijani üle Euroopa.

Töötatakse riikidega, nagu Holland, Inglismaa, Taani, Saksamaa, Hispaania ja Balkani poolsaare riigid. Tegelikult on nimekiri veelgi pikem. “Möödunud aastal leidis meie kala tee ka Uus-Meremaale,” avaldas Fred Siimpoeg.

Potentsiaalsed partnerid käisid külas



Samuti alustati mullu uue tootegrupi väljatöötamist, milleks ongi nüüdseks USA-sse väljajõudnud kuivatatud kala lemmikloomadele. Paralleelselt tehniliste lahenduste väljatöötamisega alustasid saarlased uute kliendisuhete loomist.

“Aasta lõpus külastasid meid potentsiaalsed partnerid Ameerikast eesmärgiga tutvuda meie meeskonna, toodangu ja ettevõttega,” märkis ettevõtte juhatuse liige, lisades, et nõnda ongi nad praeguseks jõudnud nii kaugele, et nende toodang jõuab ameeriklaste lemmikute toidukaussi.