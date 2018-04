Sündis riigigümnaasium

1. septembril 2021 astuvad õpilased esimest korda sisse Kuressaares Garnisoni tänava piirkonnas asuva riigigümnaasiumi uksest, uus kool võib riigile maksma minna 10 miljonit eurot.

Haridusminister Mailis Repsi ja Saaremaa vallavanema Madis Kallase allkirjastatud leping oli Eestis omataoliste seas kaheksateistkümnes ehk viimane. “See leping on Saaremaa ja saarlaste nägu,” kinnitas Madis Kallas.

Tema sõnul on kindlasti nii mõnigi, kes näeb selles lepingus Saaremaa hariduselu lõhkumist, kuid nii arvavaid inimesi jäävat vähemalt tema hinnangul aina vähemaks.

“See saab kindlasti olema üks paremaid riigigümnaasiume,” ütles Kallas. Uues koolis on kohti 540 õpilasele, mis vallavanema sõnul tagab selle, et gümnaasiumiharidus on kättesaadav kõigile.

Kooli nimeks saab Saaremaa gümnaasium, mis tähendab, et uues hoones alustab täiesti uus kool, mitte ei võeta üle mõne senise kooli identiteeti.

“See oli kogukonna soov,” põhjendas minister Mailis Reps, miks ei otsustatud mõne olemasoleva kooli baasil järjepidevuse jätkamise kasuks. Kogukonna all mõistab minister oma sõnul saarlasi.

Kallase sõnul on teemat arutatud nii volikogus, sealsetes komisjonides, koolide hoolekogudes kui ka näiteks kohtumistel lastevanematega.

Kallas lisas hiljem, et nimeteemat pole tõesti laias ringis arutatud. Eelmisel volikogu istungil käis nimi läbi ja küsimusi ei tekkinud. Vallavanem märkis, et eks seda peeti üsna loogiliseks valikuks.

Valla haridusala abivallavanem Helle Kahm ütles, et nime osas ei olnud tõepoolest eriti palju mänguruumi, sestap jäi ka korraldamata algselt plaanitud nimekonkurss. Oli selge, et mõne vana kooli nime ei saa võtta ning senised riigigümnaasiumide nimed üle Eesti on tulnud üsna sarnase asukohapõhise mustriga.

Kahmi sõnul on aastani 2021 aega üsna vähe ja seega tuleb nüüd pärast lepingu sõlmimist hakata uue kooliga sisuliselt veelgi toimekamalt edasi liikuma. Abivallavanem lausus, et kahe senise kooli suunad tuleb võimalikult edukalt kokku panna. Selles osas küsitakse tema sõnul arvamust pedagoogidelt, õpilastelt ja lastevanematelt. Samaaegselt tuleb tegelema hakata olemasolevate koolide põhikoolideks muutmise temaatikaga.

Saaremaa gümnaasiumist rääkides toonitas Helle Kahm seda, et seniste koolide traditsioonid, nagu näiteks SÜG-i kabaree, tuleb kindlasti üle võtta.

Saaremaa gümnaasiumi juht saab ametisse aasta enne avamist ehk 1. septembril 2020. Üks järgmisi suuremaid samme on koolimaja arhitektuurikonkursi korraldamine.

Kui kallis kool?



Enne kui arhitektuurikonkurssi pole toimunud, ei saa ka täpsemalt rääkida koolimaja maksumusest.

Haridusministeeriumi pressiesindaja Tarmu Kurm ütles, et Saaremaa gümnaasiumi tulevase hoonega on samas mahus Viimsi gümnaasiumi maja, kus ruutmeetreid 4280. Maja kogumaksumus on 8,2 miljonit eurot, mis teeb ruutmeetri ehitushinnaks 1190 eurot, millele lisandub käibemaks. “Muidugi peab lisama, et ehitushinnad kogu aeg kasvavad,” märkis Kurm.