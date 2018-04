Teenekad õpetajad lähevad pensionile

Kuressaare gümnaasiumi staažikad kehalise kasvatuse õpetajad Endel Tustit ja Sirje Metsküll on otsustanud sel kevadel ameti maha panna ja pensionile jääda.



KG direktor Toomas Takkis ütles, et mõlemad on väga väärikad inimesed ja koolil on kahju neist ilma jääda. “Ju on aeg siis nii kaugel, et nad sellise otsuse nüüd tegid, kuigi mõlemad on sellisest plaanist juba varem teada andnud,” lausus ta.

Sirje Metsküll oli lisaks kehalise kasvatuse õpetaja tööle ka pikaaegne kooli spordiosakonna juht. Takkise sõnul valiti Metskülli abil sellele kohale Ülle Räim ning üleminek on olnud soliidne ja sujuv, nii nagu peab.

“Sirje on olnud hea kolleeg ja soovime talle edu pensionipõlve pidamisel,” rääkis direktor. “Endel Tustit on legend juba elu ajal ja kes siis teda ei teaks! Olen kuulnud, et gümnaasiumi klasside tüdrukud on öelnud oma poistele, et nähke ka nii head välja kui Endel, sest mees on ülimalt heas vormis.”

Tustiti asemele otsitakse nüüd täiskohaga kehalise kasvatuse õpetajat ja konkursi tähtaeg on 9. aprill. “Kuna tööd on palju, siis otsime ühte inimest juurde ja avaldusi on juba ka tulnud,” märkis Toomas Takkis.