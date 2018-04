VASTULAUSE: Kollektiivne kaitse on äärmiselt oluline

“Nakkushaigustesse haigestumise vältimiseks on kollektiivse kaitse olemasolu äärmiselt oluline,” kirjutab terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal Jelena Tomasova vastulauseks Antonina Järviste arvamusloole “Massvaktsineerimist ei ole tarvis” (SH, 28.03).



Eestis on olnud ajalooliselt väga kõrge hõlmatus vaktsineerimisega kõikide vaktsiinide osas.

Oma panuse sellesse on andnud ka meie endine kolleeg, epidemioloog Antonina Järviste. Tema koordineeritud piirkonnas oli vaktsineerituse tase alati kõrgeim Eestis. Tänu talle ja paljudele teistele tublidele epidemioloogidele ning tervishoiutöötajatele elame veel tänagi suhteliselt turvalises keskkonnas. Meie huvi on seda keskkonda hoida.

Meid teeb murelikuks Antonina Järviste muutunud suhtumine, kes on kinnitanud, et ta saab jätkuvalt aru ja mõistab vaktsineerimise olulisust, aga teisalt on asunud riigi vaktsineerimise alast tegevust õõnestama.

Olukord Euroopas ja maailmas ei anna põhjust rahuloluks. Ringluses on jätkuvalt mitmeid väga ohtlikke haigustekitajaid, mis võivad kergesti põhjustada erinevaid haiguspuhanguid.

Vanematena me usume, et suudame oma lapsi kaitsta iga ohu eest, kuid tänapäevane elustiil ei piirdu ainult oma kodu ja kogukonnaga, maailm on avaram ja kokkupuude viirustega on suurem, kui me oskame ette arvata.

Eestis on leetrite, punetiste ja mumpsi vastu vaktsineerimata 8197 last vanuses 2–14 aastat, neist 3716 elab Tallinnas. Poliomüeliidi vastu on vaktsineerimata 8364 last (3591 Tallinnas). Tundub, et tegemist on ühe ja sama põhimõtteliste vaktsineerimisvastaste seltskonnaga, kes kardavad müstilisi tüsistusi, kuid ei karda lastehalvatust (polioviirus), maksatsirroosi (B-hepatiidi viirus), viljatust poistel (mumps) ja muid laste nakkushaigustesse haigestumisega seotud tüsistusi.

Vaktsineerimine on meie riigis vabatahtlik, kuid vastutus oma lapse tervise eest langeb lapsevanemale. Sellest on enamik lapsevanematest ka väga hästi aru saanud ja teinud otsuse oma lapsed vaktsineerida.