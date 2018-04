JÜRI MITT 70: Vitamiini mänedžerist Sõrve turismitalu rajama

28 aastat tagasi pühkis ansambli Vitamiin mänedžerina tuntust kogunud Jüri Mitt pealinna tolmu jalgelt ja tuli Sõrve turismitalu rajama. Täna 70-aastaseks saav turismitalunik ei kahetse karvavõrdki, et omal ajal niisuguse kannapöörde tegi.





28 aastaga on Sõrve turismitalu võõrustanud ligi 22 000 inimest. Talukompleksi on ansambli Vitamiin looja igasuguste toetusteta välja ehitanud.

“Ära elan. Talvel on küll nukravõitu, aga suvel pole väga viga. Uus hooaeg algab 20. aprillil, kui võtame vastu Läti kooliõpilaste grupi. Mugavaid magamiskohti on talus poolsada. Suvemajades on veel teist samapalju,” andis juubilar teada.

Mida arvab kogenud turismitalu peremees aga Saaremaa turismikorraldusest, kuna aeg-ajalt on ajakirjanduse veergudele jõudnud lood selles valdkonnas tegutsevate ametnike erimeelsustest.

“Alguses ma tahtsin kaasa rääkida ja olla aktiivne, kuid peagi nägin, et korjan nii endale vaenlasi. Pidasin targemaks kogu energiaga oma talu arendada,” rääkis Mitt.

Endiste bändikaaslastega on Jüril hea läbisaamine. “Kui Tallinnas käin, siis ööbin vahetevahel Anne Veski peres. Mõnikord helistab Anne mulle ja küsib Vitamiini kohta informatsiooni. Tegelesin Vitamiiniga kolm aastat, Anne oli bändi solist poolteist aastat, algusaastate Vitamiinist ta niipalju ei tea,” märkis nüüdne sõrulane.

Talus on Jüri tegutsenud koos kaasa Enega. Varem on nad turiste ka toitlustanud, kuid viimastel aastatel on külalistele pakutud vaid hommikusööki.

Reipale juubilarile ikka samasugust tarmu külaliste võõrustamisel ja neile Saaremaa tutvustamisel! Õnne ja tervist soovivad ka Saarte Hääl ja Kadi raadio.