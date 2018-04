Muhu vallavalitsus otsib taas kommunaalametile juhti, kuna pisut üle aasta selles ametis püsinud Karl Kõvamees on otsustanud töölt lahkuda.



Karl Kõvamees ütles, et soovib ameti maha panna tervisemure tõttu ning mingeid skandaalseid põhjuseid tema töölt lahkumise taga näha ei maksa. “Kuna ma pole võimeline sellel töökohal sada protsenti pühenduma, siis teen igasugustele töötegemistele väikese vahe sisse,” sõnas Kõvamees, kes asus kommunaalameti etteotsa 2017. aasta jaanuari keskpaigas.

Muhu vallavanem Raido Liitmäe ütles, et kommunaal­ameti juht informeeris teda oma kavatsusest juba mõni aeg tagasi. “See, et inimesed liiguvad, kui töökoht ei sobi või kui ei saa tööd teha, on elu loomulik osa,” lausus Liitmäe, kelle sõnul tuleb vallal nüüd uue juhi leidmiseks konkurss korraldada.

Pealinnast kodusaarele naasnud Karl Kõvamees rääkis mullu pärast üheksa osavõtjaga konkursi edukat läbimist, et iga amet peab algul harjuma mehega ja siis peab mees ametiga harjuma. “Ei ole ühtegi ametit, mis oleks kellegi jaoks kuskil valmis valatud,” märkis ta.

Muhu kommunaalameti haldusalas on Liiva kaugküttesüsteem, vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ning kohalikud teed. Amet tegeleb ka kalmistute, jäätmemajanduse, valla transpordiküsimuste, tänavavalgustuse jms.