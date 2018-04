Saaremaa teid hööveldab Eesti Teed

Saaremaa valla kohalike teede hööveldamise hankele tuli kaks pakkumist, millest parim oli AS-i Eesti Teed pakkumus kogumaksumusega 40 000 eurot ilma käibemaksuta.



Neljaks piirkonnaks jagatud Saaremaal on erinevais paigus tööhinnad erinevad. Mustjala, Kihelkonna ja Leisi kandi hooldatavate teede pikkus on 133 km ja seal on tunnihind 52 eurot. Valjala, Orissaare, Laimjala ja Pöide kandis on teid 117 km ja tunnihind 47 eurot (käibemaksuta).

Sõrve ja Pihtla kandis on teid 108 km ja tunni maksumus 49 eurot. Endise Lääne-Saare piirkonna ja paari Kuressaare tee puhul on tunnihinnaks 47 eurot ja hööveldatavate teede kogupikkus 100 kilomeetrit.