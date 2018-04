Eile surnud riigikogulase Andres Ammase asemel läheb nüüd riigikogusse Vabaerakonda kuuluv saarlane Enn Meri.





Poliitik, tunnustatud koolijuht ja ajakirjanik Andres Ammas suri 56-aastasena ööl vastu eilset.

Eile otsustas riigikogu juhatus, et Ammase asendusliikmest Enn Merist saab riigikogu liige tänasest, 5. aprillist.

“Kui otsus on tehtud ja mustvalgel kirjas, siis pole mul vist valikut,” ütles eile Stockholmis viibinud Enn Meri Saarte Häälele. “Kui homme (täna – toim) Eestisse tagasi jõuan, pean uurima, millal ja kuhu ilmuma pean. Praegu on uudis alles nii värske.”

76-aastane Meri on Mullutus asuva kummidetaile tootva ettevõtte OÜ Merinvest asutaja ja nõukogu esimees. Samuti on ta Saksa kaubanduskoja president.

“Ehk õnnestub leida sobiv lahendus, mis laseb mul istungitest vabal ajal oma praeguste asjadega edasi tegelda,” märkis Meri. “Need ei nõua ju nii palju tööd.”

Meri tõdes, et riigikogus tööle asudes tuleb tal senine Saaremaa-elu pealinna oma vastu vahetada. “Elan küll parema meelega Saaremaal,” tunnistas ta.

Tallinnas Meri endale elukohta otsima siiski ei pea. “Õnneks on mul seal korter,” sõnas Meri.

Saaremaa vallavolikokku kuuluv Meri kinnitas Kadi raadiole, et riigikogus tööle asudes ei plaani ta vallavolikogu liikmena jätkata, kuna Vabaerakond on kahel toolil istumise vastu. Meri asendusliige volikogus on Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi.

“Kui mina olen järgmine mees, siis olen valmis seda järgmise mehe ametit ka pidama,” ütles Juhandi Saarte Häälele. “Praegu on kõik aga alles spekulatsioon, sündmustest pole vaja ette joosta.”

Saaremaa vallavalitsuse meediaspetsialisti Merike Pitka sõnul polnud Enn Meri avaldust vallavolikogust lahkumise kohta eilse seisuga veel esitanud. “Seega on Meelis Juhandi asendusliikmeks saamine praegu ainult teoreetiline võimalus,” märkis Pitk.

Enn Meri kandideeris Vabaerakonna nimekirjas riigikokku 2015. aasta kevadel, kogudes Saare-, Hiiu- ja Läänemaa valijailt kokku 1619 häält. Saaremaalt anti Merile 961 häält, e-hääli oli 600. Mullu kohalikel valimistel oli Enn Meri häältesaak 113, Meelis Juhandil aga 68.