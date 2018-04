Saarlaste reklaam Nevski prospektile

Saaremaa esindajad osalevad Peterburis toimuval turismiüritusel, mille peamine eesmärk on Lääne-Eesti kuurortlinnade tutvustamine. Muu hulgas peaks Peterburis peagi üles seatama ka Saaremaad tutvustav reklaamplakat.



Plakat on praeguseks kujundatud: lisaks aerofotole Kuressaare lossist on sellel kasutatud ka väiksemaid pilte, viidates spaadele, Saaremaa ooperipäevadele, Saaremaa rallile jm. Samuti on sel märgitud Saaremaa asukoht ning Peterburi ja Kuressaare vahekaugus.

MTÜ Visit Saaremaa tegevjuhi Margit Kõrvitsa sõnul tuli plakatiidee Bulla fondi esindajalt. Saarte Häälele teadaolevalt saab plakatit peagi imetleda otse Nevski prospektil asuvas majas, kus on ka Bulla muuseum. Millal täpselt see sinna üles seatakse, eile veel teada polnud.

Eile õhtul kohtus Saaremaa valla esindus Peterburis fotograaf Carl Oswald Bulla fondi presidendi Valentin Elbekiga. Vallavanem Madis Kallas tõdes, et Bullast on lisaks Bellingshausenile saanud Saaremaa ja Peterburi oluline ühendaja.

“Saaremaa on sealses kultuuriruumis jätkuvalt hinnatud piirkond ning head suhted on ka mõnevõrra keerulisematel aegadel olulised,” arvas Kallas. Tema on seda meelt, et ennekõike tuleb luua tugevad kontaktid piirkondadega, mis on meile lähedal ja millega jagub ühiseid teemasid.

Täna õhtul toimub Peterburi Jaani kirikus üritus “Eesti kuurortlinnad Peterburis”. Kirikus tutvustavad oma suveüritusi Haapsalu, Pärnu ja Kuressaare ning Eesti Kontsert. MTÜ Visit Saaremaa turismispetsialist Kati Aus märkis, et Kuressaare osaleb sel üritusel kolmandat aastat. Üritus algab peakonsuli tervitusega ja sellele järgnevad linnade esitlused. Publikuks on reisikorraldajad, ajakirjanikud ja Eesti fännid.

Õhtusele üritusele eelneb EAS-i turismiarenduskeskuse korraldatud turismiseminar, mis on Ausi sõnul jätkuks mõne päeva eest Moskvas toimunud samalaadsele ettevõtmisele, kus osalevad ka Eesti turismiettevõtted. Saaremaa kohta jagab turismiinfot Visit Saaremaa.

“Minu meelest on sellised üritused vajalikud ja naabritele on vaja end meelde tuletada. Aasta alguse statistika näitab, et iga kolmas väliskülaline tuli saartele Venemaalt,” rääkis Aus. “Kui soovime, et sellised numbrid oleks ka teistel kuudel, siis peame endast märku andma.”

Eelmisel kahel aastal on Kuressaaret lisaks ettevõtjatele esindanud abilinnapead, aga et kontaktid Peterburiga on sagenenud, osaletakse Kallase sõnul tänavu ka omavalitsuse poolt suurema esindusega. Lisaks vallavanemale viibivad Peterburis abivallavanem Helle Kahm ja volikogu esimees Tiiu Aro.