Eelarvest saab projektitoetust taotleda

26. aprillini saab Saaremaa valla eelarvest taotleda toetust hariduse ja noorsootöö, kultuuri, spordi ja sotsiaalse suunitlusega ning tervise edendamisega seotud üritustele ja projektidele.

Toetuse taotlemise õigus on juriidilisel isikul, mittetulunduslikul ühendusel või füüsilisest isikust ettevõtjal tingimusel, et üritus või projekt toimub Kuressaares või on muul olulisel viisil seotud Kuressaare linnaga.

Toetuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus elektroonilises keskkonnas https://haridus.kuressaare.ee/projektid/.