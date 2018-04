JUHTKIRI: Poisid ja mehed

Tänapäeva poisid, noortest meestest rääkimata, polevat enam need, mis varasemate põlvkondade esindajad.

Tubase ja istuva eluviisiga harjunud nutisõltlased jäävad ajateenistusse astumise kehalistel katsetel hätta, ei suuda nad joosta ega hüpata, kätekõverduste tegemistest ja lõuatõmbamisest rääkimata. “Hellitatud memmepojad, kellest enamik pole oma elus vist kordagi isegi puu otsa roninud,” sattus ajakirjanik hiljuti pealt kuulma üht üsna karmi hinnangut. Naisterahva suust, muide.

Eilne poiste päev, millest said osa Kuressaare Rohu ja Pargi lasteaia poisid, näitas, et vähemalt lasteaiamudilaste seas on pealehakkamist ning liikumisrõõmu ja -tahet veel küllaga. Kui vaid poiste vanemad oma lapsi ka lasteaiavälisel ajal end liigutama ja sportima innustaks. Ja kui poistel oleks vaid tublisid eeskujusid – oma soost.

Paraku kasvab suur osa poisse naistest ümbritsetuna. Palju on isata kasvavaid lapsi ja peresid, kus isa töötab välismaal. Kodus kasvatab mehehakatist ema, lasteaiaõpetajad on naised, enamik õpetajaid samuti. Tõeliseks meheks kasvada pole kerge.