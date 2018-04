Kihelkonna hooldekodus kõlavad nüüd klaverihelid

Eile toimetasid päästeameti mehed Kihelkonna hooldekodusse suure ja raske kingituse – hooldekodu elanikule, endisele muusikaõpetajale ja kontsertmeistrile Tiiu Kuulbergile kuulunud klaveri.





Klaveri teekond hakkas pihta Kuressaare kortermajast, kust linna päästekomando mehed muusikariista ühisel jõul neljandalt korruselt treppidest alla tassisid, autole tõstsid ja Kihelkonnale transportisid.

“Klaverit ei ole me varem tassima pidanud ja ega me selliseid töid sageli ei tee,” kommenteeris Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe. “Tulime palvele vastu, kuna oli probleem, mida ei suudetud lahendada. Samas olime väljasõiduvalmis – kui tulnuks väljakutse, oleksime sinna tõtanud.”

Kihelkonnal võtsid pilli omakorda vastu kohaliku komando liikmed ja teised abilised, tassisid hooldekodusse ja sättisid söögisaalis paika.

Suuremõõtmeline kingitus meelitas söögituppa üksjagu huvilisi. Eriti rõõmustas tütre saadetud muusikainstrumendi üle selle endine omanik, kauane Kuressaare muusikakooli õpetaja Tiiu Kuulberg.

“Mul ei ole ju praegu noote, mille järgi mängida,” puikles hooldekodus elav Tiiu esialgu pisut vastu juhataja Ave Väli soovile mõni lugu mängida. Siiski ei lasknud endine muusikapedagoog end kaua paluda ja istus klaveri taha. Peagi vallandus ta sõrmede alt klahvidelt kuulajaskonna – hooldekodu elanike ja töötajate – rõõmuks kaunis meloodia. “Klaver on mulle armas – justkui oma laps,” märkis Tiiu, leides, et instrument on ka päris hääles. “Kas ma just iga päev sellel mängima hakkan, aga vahel kindlasti, kui tahtmine tuleb,” lausus Tiiu.

Juhataja Ave sõnul on järgmisel nädalal kavas kutsuda klaverihäälestaja – siis on pilli heli veelgi parem.

Tiiu sõnul hakkas ta klaverimängu õppima juba 7-aastaselt. “Mäletan, kui oma elus esimest korda klaverit nägin – see vana must klaver oli nii ilus ja põnev!” rääkis ta.

Juhataja sõnul on tal peast läbi käinud mõte panna hooldekodu asukatest ja töötajatest kokku väike laulukoor. “Siis saaks Tiiu meid klaveril saata,” leidis ta. “Eks vahel ikka,” arvas seepeale Tiiu Kuulberg.