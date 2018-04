Kuivastu hotell saab suveks lammutatud

Mõne aja eest uue omaniku saanud endine Kuivastu hotell läheb lammutamisele juba üsna varsti. Hoone uue omaniku esindaja, Saarte Liinide juhatuse liige Jaanus Tamkivi ütles, et praeguseks on neil lammutusprojekt koostatud ja Muhu vald on väljastanud ka lammutusloa. Juba lähiajal korraldatakse Tamkivi sõnul seega hoone lammutustööde hange. “Kui kõik sujub tõrgeteta, siis on meie eesmärk hoone lammutada ja kinnistu heakorrastada hiljemalt 1. juuniks,” lausus Tamkivi.



Varem on Tamkivi Saarte Häälele rääkinud, et kõnealune kinnistu on ligikaudu 1,1 ha suur ja väga sobilik Kuivastu sadama arenguteks. Ta avaldas lootust, et kunagi saab sel kinnistul ehk näha näiteks nüüdisaegset halli purjekate, kaatrite ja paatide ületalve hoiuks ning hoolduseks.

Juba lähiajal saab aga kõnealuse kinnistuga oluliselt parandada juurdepääsu Kuivastu jahisadamale maa poolt.