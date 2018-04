Kuressaare püüdleb kultuuripealinnaks

Saaremaa vallavalitsus ja Visit Saaremaa on käima lükanud tegevused, mille tulemusena peaks sündima vallavolikogu ametlik otsus ja avaldus kandideerida 2024. aastal Euroopa kultuuripealinnaks.



Saaremaa vallavanem Madis Kallas, kes on ühtlasi ka Kuressaare linnapea, kinnitas Saarte Häälele selliste plaanide olemasolu. Kui seni on räägitud võimalusest seda tiitlit püüda, siis tänaseks on otsustatud sellest võimalusest ka kinni võtta. Seni on kandideerimisest ametlikult teada andnud Tartu ja Narva. Eestisisene konkurss kultuuripealinna tiitlile kandideerimiseks kuulutatakse välja tänavu sügisel ja võitja selgub hiljemalt 2020. aastal.

Valla arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närepi sõnul on esimesed kohtumised taotluse esitamise arutamiseks ja taotluseks vajalike ideede korjeks juba toimunud. Ka eile toimus järjekordne koosolek. Närepi sõnul on kohtumised erinevate kultuurivaldkondade esindajatega olnud väga huvitavad ja sisukad.

Närepi sõnul pakub kandideerimine iseenesest juba võimalust mõelda tervikuna kultuurivaldkonna pikaajalisema planeerimise peale. Närepi sõnul saab siinkohal mõelda kultuurikaugemate sihtgruppide, samuti laste ja noorte ning ettevõtjate suurema kaasatõmbamise võimaluste peale. “Kultuurivaldkonnas selliste teemade arutamine panustab igal juhul kultuuriala arengusse ning on kandideerimise juures meeldiv lisaväärtus,” märkis Närep.

Olgugi et Narva ja Tartu on oma kandideerimisest teada andnud ja juba ettevalmistusi teinud, ei ole Kuressaare Närepi sõnul rongist veel maha jäänud.

“Meil on piisavalt ideid ja potentsiaali sellele tiitlile kandideerimiseks,” kinnitas ta.