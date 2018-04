Lasteaiapoisid õppisid meheks olemist

Kuressaare Rohu ja Pargi lasteaia poisid õppisid eilsel poiste päeval, kuidas olla tõeline mees.





Eile ennelõunal kostis Rohu lasteaia saalist kilkeid ja ergutushüüdeid. Saal oli täis 5–7-aastaseid mehehakatisi, kes Kuressaare ametikoolis lapsehoiu erialal õppivate Mairi Pahapilli ja Vilve Vadi juhendamisel kiiruses ja täpsuses mõõtu võtsid.

Teatevõistlusteks kolme kolonni jaotatud poisid võisid veenduda, et kandilise plastikkorviga joosta ja sellest põrandal asuvatesse võimlemisrõngastesse liivakotte visata ei olegi nii lihtne ja kerge, kui arvata võis. Ka mitte liivakotte jooksu pealt kokku korjata. Samuti nõudis üksjagu ihurammu jooksmine, põrandale laotatud lina otsad käes ning võistluskaaslane linal järele lohisemas.

Ehkki võistlemisest ja kaasaelamisest veel elevil, pidid poisid end vaikseks sundima, et panna tähele, mida on öelda ja näidata külalistel – Kaitseliidu instruktoritel Raivo Paasmal ja Anton Liil.

Külalised rääkisid poistele, missugune on tõeline eesti mees: viisakas ja abivalmis, selgitab asju sõnade, mitte rusikate abil, ning kuulab teisi tähelepanelikult, jutule vahele segamata.

Pärast koos poistega tehtud kükke, kätekõverdusi ning kõhu- ja seljalihaste harjutusi demonstreerisid mehed, kuidas end ründaja eest kaitsta – ka siis, kui ründajal on nuga või tulirelv. Eriti valjud vaimustushüüded kostsid publiku seast siis, kui “ründaja” valju matsuga maha prantsatas.

Iga poiss sai külalistelt paberil kaasa tõelise mehe vande, õpetuse, mida poisid kaitseliitlaste järel usinalt kordasid ja meeles pidada lubasid.

Pargi lasteaias õpetaja assistendina töötava Vilve Vadi sõnul otsustas ta koos Rohu lasteaia õpetaja Mairi Pahapilliga lasteaias ürituse organiseerida, kuna mõlemad õpivad oma erialal sündmuskorraldust.

“Miks just poistele – aga sellepärast, et tänapäeva poisid on varasemate põlvkondadega võrreldes nõrgemad,” tõdes Vadi. “Paraku on üha rohkem ka neid poisse, kelle isa ei ela perega koos või töötab välismaal ja pääseb koju harva. Kuna selles eas on meessoost eeskujud väga olulised, on hea, kui treenerid ja õpetajad on poistele veidi justkui isa eest, kuulavad ära poiste mured, toetavad ja annavad nõu.”

Eilse ettevõtmisega jäid rahule nii poisid kui ka ürituse korraldajad.

“Poisid olid täitsa tublid, suutsid üsna hästi keskenduda – järelikult oli neil põnev,” leidis Mairi Pahapill.