Mihail Kauber 75: Spordimees on kolhoosigi juhtinud

Täna saab 75-aastaseks nii tõstesportlasena kui ka kergejõustiklasena häid tulemusi saavutanud põline Mustjala mees Mihail Kauber.

Kultuuritööle sattus heledate sakkus juustega noormees juba keskkoolipoisina.

“Minu õde elas Randveres, nüüdses Suur-Randveres. Minagi sain sealses ühismajandis suvel tööd. Kuna olin juba Mustjala koolis spordipisiku külge saanud, jätkasin spordi tegemist ka Randveres. Tegime seal võrkpalli- ja tõstemeeskonna. Jäin kolhoosi esimehele silma ning ta pakkus mulle spordimetoodiku ja klubijuhataja kohta. Nii saigi X klassi poisist kultuuri- ja sporditöötaja,” meenutab juubilar.

Selles ametis oli Mihail kuni XI klassi lõpuni. See oli pingeline aeg, aga sitke saarlane sai hakkama nii töö kui ka õppimisega. Lõpueksamid nõudsid rohkem pühendumist koolile ja nii tuli abituriendil meelepärasest tööst loobuda.

Meelisala on juubilaril olnud ikkagi tõstmine. “Noorteklassis püstitatud Saaremaa rekord surumises on praegugi minu nimel,” nendib spordimees.

Tõstesportlase isiklikud rekordid on muljet avaldavad. Sirgetele kätele on ta surunud 125 kilo, rebinud 112 kilo ja tõuganud 157 kilo. Kolmevõistluse kogusummaks teeb see 394 kilo.

Kultuuritöölt siirdus mees ehitustandrile. Mustjala kolhoosis vabanes ehitusjuhi koht ja tollane esimees kutsus mitmekülgse mehe majandi ehitusasju ajama. Juubilari on tunnustatud parima ehitusinseneri tiitliga.

“Olen siin zootehnik olnud, peaagronoom ja isegi kolhoosi esimees. Pärast majandite lagunemist hakkasin talumeheks. Nüüd pühendun ainult treeneritööle,” annab Kauber eluteest lühikese ülevaate.

Aastaid on ta olnud Mustjala vallavolikogu liige ja ka volikogu aseesimees.

Vitaalsele saare mehele edasiseks indu ja tahet noorte sportlikuks kasvatamisel, tervist ja õnne ka Saarte Hääle ja Kadi raadio poolt.