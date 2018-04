Pole madalat veetaset, on valesti valitud laevad

“Rääkida ajakirjanduses sellest, et Rukki kanalis on eriti madal vesi ja parvlaevad ei saa selle­pärast sõita, ei ole korrektne,” kirjutab saarte ja mandri vahelist parvlaevaliiklust korraldanud Saaremaa Laevakompanii juhatuse liige Tõnis Rihvk. “40 cm alla Kroonlinna nulli ei ole harul­dane ja Saaremaa Laevakompanii laevad sõitsid ka –80 cm veetasemega.”



Aastail 2011–2012 oli veetase oluliselt madalam kui tänavu ja laevad liikusid. Võinuksid veelgi madalama veetasemega liikuda, aga seda ei võimaldanud kaldarajatised.

Küsimus on selles, et endised parvlaevad Muhumaa, Saaremaa ja Hiiumaa olid algusest peale projekteeritud meie tingimustesse. Ühest küljest oli meil ees piiranguid tellija poolt – näiteks laeva maksimaalne pikkus tohtis olla 100 m – ning teisest küljest looduslikud, sealhulgas kanali sügavus. Ettenähtud mahutavus tuli aga tagada. Nii nägime aastaid projekteerimisega vaeva, enne kui saime sellised laevad, mis olid lõpuks Eesti olude jaoks täpseks häälestatud.

TS Laevade uued parvlaevad osteti aga nii-öelda kiirmüügist – osteti letilt, mis pakkuda oli. Kuivõrd nood laevad olid mõeldud Norra fjordidesse, kus veesügavused on sada meetrit ja enam, polnud vahet, ei kereehituses ega käiturite paiknemises.

Sama tüüpi parvlaevu pakuti ka Saaremaa Laevakompaniile (SLK), aga SLK loobus just seepärast, et need ei sobi konkreetselt Eesti oludesse ja eriti Rohuküla–Heltermaa liinile. Ka kütusekulu on neil laevadel seetõttu ligi kaks korda suurem kui oli SLK omadel.

Hiiumaa liinile on vaja parvlaevu, mis ei keeruta merepõhja kanalisse sisse, vaid pigem sealt välja. Nii tegid parvlaevad Muhumaa ja Hiiumaa. Kui kanal süvendati 5-meetriseks, näitasid veeteede ameti mõõtmised aasta hiljem, et sügavust oli isegi juurde tulnud 5,4 meetrile. Praegused parvlaevad keerutavad aga ise endale setted põhja alla ja nii võib kanalit süvendama jäädagi.

Saaremaa Laevakompanii laevadelt siin küll snitti võetud ei ole.