Tasuta ühistransport alustab juulis

Saaremaa vald on valmis 1. juulist tasuta ühistransporti käivitama ja vastavad lepingud ootavad bussifirmadega sõlmimist.



Saaremaa valla transpordinõunik Karl Tiitson ütles, et tasuta bussisõit tuleb ja läbirääkimised bussifirmadega on lõppfaasis, lepingumuudatuste sõnastused on läbi räägitud. Nüüd oodatakse majandusministri ja maanteeameti vastavat käskkirja. Kui see on olemas, sõlmitakse ka muudatustega lepingud.

“Ilmselt Atko bussides ei tule esialgu valideerimist sinnamaani, kuni vana leping lõpeb ja reisija saab nn nullpileti,” selgitas Tiitson, lisades, et firmal on veel aastane leping ja selleks ajaks ei ole mõtet uut süsteemi peale hankida.

“GoBusi bussidel on aga valideerimisaparaadid juba peal. Tuleb rääkida ainult veel sellest osast, et kui inimene bussi tuleb, siis väljastatakse ka seal nullpilet, kui tal seda kaarti ei ole. See teema vajab veel täpsustamist,” märkis ta.

Karl Tiitsoni sõnul tulevad valideerimissüsteemid järgmises liinivõrgu hankes valla kätte ja need paigaldatakse siis juba vedajate bussidesse. “See on maanteeameti suunis, sest nemad soovivad, et süsteem muutuks üle Eesti ühtseks ja et nad saaksid igalt poolt andmeid ühtemoodi,” lausus ta.

“Praegu on ühistranspordikeskustel ja vedajatel see erinevalt lahendatud ja on tekkinud probleeme, sest andmeid ei ole võimalik ühtemoodi kätte saada ja siis on nende töötlemine keerulisem. Kui see on üleriigiliselt ühtne, siis saab ka paremini võrreldavaid andmeid reisijate kohta.”

GoBusist saab valideerimiseks vajalikke ühiskaarte osta nii bussides kui ka firma kontorist, bussijaamast ja R-kioskitest.