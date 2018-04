Töömaht aina kasvab, vajatakse metallitreialit

Kuressaares Pika tänava lõpus möödunud aasta augustis mehaanilise metallitöötlusega alustanud Saare Steel OÜ on enam kui poole aastaga piisavalt tuntust kogunud.





Metallitöötlusettevõtte rajajad Enn Tiitma ja Lenno Lehtmets on ise universaalsed meistrimehed, kes saavad hakkama nii treimise, freesimise kui ka lukksepatöödega. Ettevõttel on ka kolmas asutaja, Ülar Tiitma, kes õpib Tallinna tehnikaülikoolis integreeritud tehnoloogiat.

Kuna töömaht on firmas aga sedavõrd kasvanud, tuleb oskustöölisi juurde võtta. “Oma avaras tootmisruumis, mida rendime Kuressaare Ehituselt, saame metallitreialile kohe tööd pakkuda. Eeldame, et metallitöötleja oleks kogemustega, oskab tehnilisi jooniseid lugeda ning üldse nõuab see töö tehnilist taiplikkust ja loogilist mõtlemist,” toonitab Enn Tiitma.

Tellimusi ka mere tagant

Firma omanik rõhutab sedagi, et Kuressaares ja Saaremaal tervikuna on metallitöötlemisfirma teenuseid vajavaid ettevõtteid ja erakliente üsna palju. Toodete nomenklatuur on kirju. Põhitoodangust läheb suur hulk seadmeid toiduainetööstustele. Olemasolevate seadmete täiendamine ja parandamine on üks osa Saare Steeli tööst.

Seadmete tegemiseks vajamineva metalli, olgu siis tegu raua, terase, roostevaba terase või alumiiniumiga, ostab Saare Steel Eesti ettevõtetelt.

Info firma tegemistest on jõudnud ka mandrile, mõnedki tellimused on tulnud mere tagant. “Saame oma loomingulisuse proovile panna pea iga detaili juures. Liinitööd me ei tee, masstoodangu peale ei mõtle. Seega on meil ühe eseme tegemiseks rohkem aega ja võimalusi. Harvad pole juhud, kus teeme tellijale ettepaneku ühe või teise seadme täiendamiseks, et seadet oleks lihtsam käsitseda. Kliendid on rahule jäänud, kvaliteedi üle pole nurisenud,” tunneb Tiitma tellijate tagasidest heameelt.

Kui palju ühe või teise seadme valmistamiseks aega kulub, oleneb detaili keerukusest. Meeste hinnangul on iga detail oma nägu. Ühe tegemiseks kulub vähem materjali, teise valmistamiseks aga üsna suur kogus metalli.

Tasapisi uuendab Saare Steel ka töökoja tehnilist parki. Töökoja juhataja Lenno Lehtmetsa sõnul töötavad vanad pingid praegu küll ideaalselt, aga mehed on võtnud eesmärgiks sisseseadet kaasajastada ja ilmselt pole mõne uue pingi soetamist vaja kaua oodata. Kuigi tööaeg on piiritletud kindla kellaajaga (8–16.30), annab juhatuse liige Tiitma teada, et alati saab töötaja soovidega arvestada.

“Tulles tellijaile vastu, et talle seade kindlaks kuupäevaks üle anda, oleme mõnikord ka nädalavahetustel tööle tulnud. See ei tähenda, et töötajal vaba päev saamata jääb. Esimesel võimalusel saab ta oma õigusi kasutada,” lausub Tiitma.

Rääkides treialist, keda ettevõte otsib, ütleb Tiitma, et esialgu rahuldaks neid seegi, kui varasemate kogemustega spetsialist saaks Saare Steelis töötada kasvõi osalise tööajaga ehk poole kohaga.

“Aeg ei võimalda meil treiali väljaõppega tegelda. Seda ametit õppinud ja osavate kätega meistrile saame aga kohe töö ette anda. Kui ta tööd alustab, saaksime ka vastavaid teenustöid rohkem välja reklaamida,” kutsub Tiitma oskajat treialit tööle.

Üksluiseks ei muutu



Veel toonitab Tiitma, et üksluiseks nende töö ei muutu, kuna tellimused on nii erinevad. Ükski seade või detail ei sarnane teisega. Vaheldusrikkus teeb töö huvitavaks.

“Meie kliendid on ka talunikud. Nende põllutööriistadele oleme detaile valmistanud ja lausa agregaate taastanud-remontinud. Mesinikudki on meie poole pöördunud. Mee töötlemiseks ja vaha sulatamiseks oleme juba üsna palju seadmeid teinud,” märgib Tiitma.

Tööd on tehtud ka Saaremaa teada-tuntud suurettevõtteile. “Merinvest on meie klient ja konstruktsioone on tellinud veel mitu tööstusettevõtet,” loetleb Tiitma.

Vahest on huvitav teada sedagi, kes suhteliselt uuele firmale nime välja mõtles. Enn Tiitma ütleb, et see mees oli tema partner Lenno Lehtmets. Steel on inglise keeles teras. Metallitöötlemisfirma mehed, kes terast töötlevad, peavad aga ise terasest igatpidi üle olema. Saare Steel OÜ töötajad on oma tugevust ja nutikust näidanud.