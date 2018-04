Gümnaasium peab Orissaares jätkama

Orissaare teeneka haridusmehe Heino Tiiduse 100. sünniaastapäevale pühendatud konverentsile tuli kokku kõvasti üle saja inimese.

“Hariduse üle võib arutada kasvõi iga kuu,” kinnitas Saarte Häälele konverentsi idee autor ja kohaliku osavallakogu esimees Silvi Teesalu, põhjendades, miks korraldati just hariduskonverents. “Orissaares pole enne hariduskonverentsi olnud, võib-olla pole üldse konverentse tehtud,” märkis ta.

Orissaare mõttekoja algataja sõnul võis konverentsi juba enne selle lõppemist kordaläinuks lugeda, sest registreerunud oli nii palju inimesi. Teesalu sõnul kaugelt üle saja. Päev algas õpilaskonverentsiga, kus esinesid ka OG vilistlane ja lavakunstikooli tudeng Jan Teevet ning OG abiturient ja “Rakett 69” saates osalenud Ott Kärner.

Pink kannab vaimsust

Teeneka koolijuhi Heino Tiiduse 100. sünniaastapäeva auks paigaldati ka tema nimeline pink, mille avasid tema pojad Jaan ja Heino jr. Pingi valmistanud Ores Ehituse juht Ants Riim ütles, et loodab, et pink kannab edasi Heino Tiiduse seda vaimsust, nagu ka tema kooli vilistlasena mäletab. “Ma loodan, et sellest saab populaarne koht,” sõnas ka Heino Tiidus jr.

Silvi Teesalu sõnul saigi konverentsi idee ainest Heino Tiiduse sünniaastapäevast. Ka kooli sihtasutuse juhina tegutsev Teesalu ütles, et algselt oli plaanis pink ja siis tuli konverentsiidee.

Esinejate nimekiri oli eile esinduslik. Doktorikraad oli pea igal teisel esinejal ja enamik neist on ka Orissaare gümnaasiumi vilistlased. Teemasid oli seinast seina: Heino Tiiduse isikust kuni Saaremaa hariduselu tulevikuni.

Haridusteemad on Orissaares aktuaalsed kindlasti ka seetõttu, et 2021. aastal Kuressaares avatav riigigümnaasium võib mõne aja pärast “alla neelata” ka Orissaare õppurid. “Me siin kohapeal oma pead sellega [gümnaasiumi kadumisega] ei vaeva,” kinnitas Teesalu, lisades, et gümnaasiumharidus peab Orissaarde jääma. Muudmoodi pole see mõeldav.

Ta tõi näite, kuidas tema sõitis ise novembris-detsembris maha 1400 kilomeetrit Orissaare–Kuressaare vahet, et osaleda vallavolikogu töös. Koolilaste puhul ei ole selline sõitmine mõeldav. Teesalu käis välja mõtte, et ehk sobiks Orissaarde vajadusel Saaremaa gümnaasiumi filiaal, kuid gümnaasiumiharidus peab jääma.

Inimesed suhtlema

Silvi Teesalu sõnul on konverents temale isiklikult ühe väikese eesmärgi saavutamine. Kui ta paar aastat tagasi Saaremaale tagasi kolis, pani ta tähele, et inimesed ei räägi üksteisega. See on tema arvates kogu Eesti viga.

Ta asutas Orissaare mõtteklubi ning nüüd toimus ka konverents. Teesalu loodab oma sõnul, et on inimesed ehk veidi rohkem rääkima saanud. Edaspidi plaanib ta korraldada arutelusid Orissaare teemadel Saaremaa valla arengukava valguses.