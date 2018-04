JUHTKIRI: Jäigad reeglid

Kui juba eraettevõte toetab vabatahtlikest nahaarstide missioonitundest korraldatavat ettevõtmist, miks ei võiks seda teha siis riigi­firma?

Selgub aga, et ei tee. Mis sellest, et tohtrid ei tule Saaremaale raha teenima, vaid kontrollivad inimeste tervist tasuta. Seadus ei luba – nii lihtne ongi Tallinna Sadama esindaja sõnul põhjus, miks TS Laevad keeldus Saaremaale tasuta nahavähiskriiningut tegema tulevate tohtrite ja nende abiliste ülesõitu toetamast.

Võib-olla tasuks reeglid ümber vaadata ja mõningaid erandeid siiski võimaldada? Et suurema eesmärgi nimel tegutsejad ei jääks Saaremaale tulemata. Nii tohtrid kui ka näiteks need, kel Saaremaa käekäigus täita oluline roll. Olgu siin märgitud, et Eestis on melanoomi suremus Euroopa kõrgemaid.