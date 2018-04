REPORTAAŽ: Naljapäevane viktoriiniralli

Naljapäeva, 1. aprilli pärastlõunal sätime auto Orissaares Kuivastu maanteel asuva Valge Varese parklasse ja kiirustame trahterisse, sest kohe, kell 16, on seal algamas viktoriiniralli järjekordne etapp.





Väikeses hubases ruumis võtab meid vastu trahteri perenaine Brenda Holt, kes alates septembri lõpust iga kahe nädala tagant mälumänguhuvilistele võistlusi korraldab. Seekordne mõõduvõtmine kannab juba järjenumbrit 14.

Huvitav-huvitav, viktoriiniralli peatselt algava etapi alguseni on jäänud kümmekond minutit, aga ei ühtegi võistlejat, pealtvaatajaist-kaasaelajaist rääkimata. Oleme fotograafiga ainsad külalised.

“Küllap nad tulevad, aga kui palju, seda ei oska ennustada,” pole optimistlik Brenda lootust kaotanud.

Ja tulevadki. Trahterisse sisenevad noormees ja neiu. Kas viktoriinirallist osa võtma? “Mis see on? Ei-ei, sellest ei tea me midagi. Oleme läbisõidul. Kuna laeva väljumiseni on veel aega, otsustasime Orissaarega tutvuda. Valge Varese trahteri valisime kohvijoomiseks, oleme siin esmakordselt,” selgitab Leisist pärit Karmo. Lisab, et on elukutselt insener ja elab Sauel.

Vares on kaval ja nutikas lind



Tema kaaslane Merit on aga Järvamaalt pärit. Seekordsel Saaremaa reisil saab ta tänu oma saarlasest kaaslasele Eestimaa suurimast saarest rohkem teada.

Kuigi Brenda kutsub ka rõõmsailmelisi külalisi viktoriinis osalema, noored siiski loobuvad, viidates, et mälumäng võib kesta kauem ja laev sadamas nende järele ootama ei jää.

Televiktoriine jälgib Urve ka. Lemmiksaade on “Kuldvillak”. Seda jälgides saavad vaatajad ka oma teadmised proovile panna. “Ma ei ütle, et ma kõiki vastuseid tean, aga igal juhul pakun omaette oma vastusevariandid välja. Mõnikord läheb täppi, mõnikord mööda,” räägib Urve.

Ristsõnu lahendab ta samuti. “Kui ristsõnade lahendamisel saan ka abivahendeid kasutada – kuigi teen seda harva – siis siin seda teha ei saa,” naerab peatselt viktoriiniralli stardijoonele astuv naine.

Kas kogenud võistleja tunneb ka rambipalavikku? Urve vastab jaatavalt, öeldes, et mingil määral tuleb rambipalavik koguni kasuks.

Kerge soe ergutav jook kulub enne mängu Urve meelest ära ja just sellise ta endale baariletist tellib, istub lauda ja keskendub küsimustele vastamiseks.

Vahepeal on südikas daam endale ka konkurendi saanud. Karin Õng on seni edukalt neli-viis etappi läbinud.

“Viktoriin annab põhjuse pühapäeva pärastlõunal korraks kodust välja tulla. Siin küsimustele vastamine turgutab natuke mälu. Tore on vahel ennast niimoodi proovile panna,” põhjendab Muhust pärit Karin, miks tema selles viktoriinisarjas osaleb.

Lemmikteemat praegu pensionäripõlve pidaval Karinil pole. Ristsõnade lahendamisest kui mälutreeningust peab ka tema lugu. Ega jäta teda külmaks telemälumängudki.

Viktoriin kogukonna elu elavdamiseks



Muide, ristsõnade lahendamine võlus Karinit juba lapseeas. Kui Karin koolitüdruk oli, siis ilmus niisugune ajakiri nagu Pioneer. “Selles oli ristsõnade rubriik. Ristsõnade lahendamine oli põnev. Siiamaani võtan kodus ristsõnad ette. Eks üks harrastus viib teiseni. Proovin ka siin küsimustele vastuseid leida,” räägib endine postitöötaja Karin.

Trahteri perenaise Brenda sõnul võttis ta viktoriiniralli korraldamise ette selleks, et kogukonna elu elavdada.

“Mulle hakkas see mõte väga meeldima. Lootsin, et teistele inimestele ka. Peavõit on ju üsna magus – Saaresafari külastus. Etapivõiduks on trahteri 10-eurone kinkekaart,” räägib Brenda. Lisab, et kahjuks on osalejaid nappinud, kuigi reklaam on trahteri kodulehel. “Mõnikord on rohkem osalejaid, mõnikord vähem. Olen ise paljusid isiklikult kutsunud. Inimesed on öelnud, et ei taha ennast rumalana näidata, kui nad äkki vastuseid ei tea. Olen püüdnud selgitada, et see kõik on ju mäng ja meelelahutus. Keegi ei tee sellest numbrit, kui mõni küsimus vastamata jääb. Tunnustus neile, kes on algusest peale vastu pidanud!” Karin ja Urve on saalinurgas kohad sisse võtnud. Brenda loeb esimese küsimuse ette. Naiste näod on mõtlikud. Kes keda täna?

Seekordne võistlus on väga tasavägine. Punktivõidu nopib Urve. Kas see tähendab, et kuus etappi võitnud mänguril terendab ees viktoriiniralli üldvõit?

Liidrirolli pääsenud naisel on vaja vormis olla veel kolmel etapil. “Mitte midagi ei juhtu, kui keegi mööda läheb. Osalemine tasub igal juhul ära,” tunnustab Urve trahteri ettevõtmist.

Valik küsimusi

1. Soomemaal raiutakse puid, laastud lendavad siiamaale?

2. Pole merd, pole maad, laevad ei uju, käia ei saa?

3. Helmeid täis heinamaa, otsima ei lähe ükski?

4. Sõidan-sõidan, jälgi ei jää, lõikan-lõikan, verd ei tule?

5. Jookseb ööd ja päevad, ära ei väsi iialgi?

6. Laut lambaid täis, kerapea oinas keskel?

7. Teist närib, ise karjub?

8. Üks hani, neli nina?

9. Keha ümar, sada silma peas?

10. Missugune tera ei idane?

11. Maa on – inimesi ei kanna, vesi on – laevad ei sõida?

12. Üles läheb, maha ei tule?

13. Suvel magab, talvel kõnnib, vihma kardab, külma ei karda?

Vastused: 1. Lumesadu. 2. Soo. 3. Kaste. 4. Paadiga sõitmine. 5. Jõgi. 6. Tähed ja kuu. 7. Saag. 8. Padi. 9. Sõel. 10. Noatera. 11. Soo. 12. Suits, 13. Kasukas.