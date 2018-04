Saare–Hiiu liinile tuleb Reet

Täna alustab Sõru–Triigi liinil reiside teenindamist parvlaev Reet, mis mahutab 150 reisijat, 20 sõiduautot või ühe autorongi pikkusega kuni 18 meetrit ja täismassiga kuni 44 tonni.



“Tuukrid leidsid korralise ülevaatuse käigus, et laeva ühe sõukruvi labast on tükk väljas ja laeva klassiühing keelas ajutiselt sõitmise,” ütles Kihnu Veeteede juht Andres Laasmaa BNS-ile. “Mis, kuidas ja millal edasi saab, seda täpselt veel ei tea. Aga me olime sunnitud reisid tühistama ja asenduslaeva leidma.”

Laasmaa sõnul ootab Soelat ees sõukruvi remont või selle vahetamine. “Küsimus on ajas – millal meil kästakse seda teha ja millal saab seda teha. Tänapäeval võtab laeva plaaniline dokkimine aega ja seda erakorraliselt teha on ka üsna keeruline. Peame asjaolusid kombineerima. Mis ja millal, eks see selgub klassiühingu, laevaehitaja ja teiste koostöös.”