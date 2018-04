Saarlane tahab vabaõhuüritustele tuua beebitelgid

Beebitelkide mõte vabaõhuüritustel on toetada emade mugavamat osalemist seltskondlikel ja kogupere väliüritustel, pakkudes võimalusi lapse esmaste vajaduste kiireks rahuldamiseks.





Et Mamas’ Heaven´i ehk eesti keeli Emmede Paradiisi nime kandvate beebitelkide idee eelolevaks suveks kindlasti teoks saaks – esimest korda peaksid need väljas olema Kuressaare tänavafestivalil –, on sellenimeline projekt üleval Hooandja portaalis, kus on võimalik seda rahaliselt toetada. Vastu saab üllatusi-kingitusi. Kokku on vaja koguda 2600 eurot ja aega on selleks üks kuu.

Tuli tikutulega otsida



Idee tekkis Saaremaal elaval Sigrid Jaanusel pärast oma lapse sündi. “Algul tundus, et Kuressaare on Tallinnast veidi maha jäänud imetamisruumide poolest, kuid selgus, et ega ka Tallinnas või Tartus ole selliseid ruume üleliia palju,” kõneles Jaanus. “Neid peab tikutulega taga otsima.”

Suureks abiks on olnud Facebooki grupp “Mähkimis- ja imetamistoad Eestis”, kus on teiste emade abiga sadakond kohta märgitud. Esmalt oli Sigridil plaan teha avalikku ruumi moodul-imetamistoad ja see plaan on jõus. Praegu enne suve on aga fookus ema-lapse telkidel suvistel vabaõhuüritustel.

“Olen südameasjaks võtnud, et kõikidel uutel emadel oleks mõnus ja turvaline tunne koos lapsega kodust väljas käia,” selgitas Sigrid. Mõni kuu tagasi sai emade seas ka küsitlus korraldatud ning selgus, et 1200 vastajast pooled tundsid just avalikel üritustel sellisest võimalusest puudust.

“Kohe oleme lansseerimas ka Mamas’ Heaven´i mobiilirakendust, mis kaardistab kõik imetamise ja mähkimise võimalused üle Eesti,” avaldas Sigrid. Selle arendusega on peamiselt seotud Andrus Naulainen ja Madis Vaher. “Tegime selle kingituseks kõikidele Eesti emadele EV100 puhul.”

Äpp on tasuta ja sinna saab kohti lisada igaüks. “Tean, et üheskoos jõuame oluliselt kaugemale. Samuti beebitelkidega,” usub hakkaja saare naine. “Kõik koos sellesse panustades suudame jõuda oluliselt kaugematesse kohtadesse ja iga emani, kes võiks seda telki mõnel üritusel vajada.”

Kõik vajalik telgis



Välitingimustes kasutatavat telki on lihtne kokku panna, kasutada ja hooldada. Telgis on mähkimisalus, pehmed istmed, madratsid, sanitaarne ja lõhnakindel mähkmekonteiner, sisevalgustus hämarate õhtute puhuks, elektripistikud ja vajalikud tooted kasutamiseks. Kindlasti saab telgis ka mähkmeid soetada ja mänguasjadega meelt lahutada. Kui on puudus kergkärust või kandelinast, siis on ka neid telgist võimalik laenutada.

Lisaks löövad projektis kaasa Evelyn, kes on Facebooki grupi ja Google´i kaardi “Mähkimis- ja imetamistoad Eestis” algataja, ning beebitelkide kujundamisel on tööhoos Mirjam, kes disainib Eesti kunstiakadeemias tootedisaini magistritöö tulemusena privaatset imetamis- ja mähkimislahendust.