Riigifirma TS Laevad ei tulnud vastu nahaarstidest vabatahtlike abipalvele, kes aprilli lõpus tulevad saarlastele tasuta melanoomikontrolli tegema.





Euromelanoma Eesti tiimi esindaja Pirje Lehtmaa palvele, kas TS Laevad oleks nõus toetama dermatolooge ja nende abilisi ülesõitude osas Saaremaale ja tagasi, vastas OÜ TS Laevad, eitavalt.

“TS Laevad OÜ saab läbi Tallinna Sadama sponsorluse korras toetada vaid oma äritegevusega seotud teadus- ja arendustegevust,” põhjendas ettevõtte esindaja oma vastuses Lehtmaale. “Sellest tulenevalt ei ole meil võimalik teid tasuta ülesõitude näol toetada. Loodame, et leiate teise huvilise.”

“OÜ TS Laevad on AS-i Tallinna Sadam tütarettevõte, Tallinna Sadam aga riigile kuuluv äriühing,” selgitas Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro Saarte Häälele. Ta lisas, et riigivaraseaduse järgi saab riigile kuuluv äriühing toetada vaid oma äritegevusega seotud teadus- ja arendustegevust.

“TS Laevad OÜ toetustegevus on osa Tallinna Sadama kontserni toetustegevusest ning lähtub samadest põhimõtetest, mis omakorda on kooskõlas riigivaraseadusega,” lausus Arro. “Sellest tulenevalt ei ole meil võimalik kõiki muid tegevusi toetada.”

“Ega suurt lootust TS Laevadelt toetust saada olnudki, kuid olin valmis läbirääkimistesse astuma,” ütles Lehtmaa. “Kahjuks selleni me aga ei jõudnud.”

Küsib abi Saaremaa vallalt

Sestap pöördus vabatahtlike meeskond abipalvega Saaremaa vallavalitsuse poole. “Küsime julgelt otse, kas Saaremaa vald saaks meid toetada ülesõidu osas?” kirjutasid Pirje Lehtmaa ja Euromelanoma vabatahtlikud vallavalitsusele.

“Kui eraettevõte Väinamere Liinid veel Virtsu ja Kuivastu vahel laevaühendust korraldas, võimaldasid nad meile tasuta ülesõidu,” ütles Lehtmaa Saarte Häälele.

Lehtmaa sõnul on priitahtlikest “vähipüüdjad” saarte külastamiseks varem abi saanud ka Kihnu Veeteedelt, kaks korda Hiiu maavalitsuselt ja Viimsi vallavalitsuselt, kui käisid skriiningut tegemas Prangli saarel.

Pirje Lehtmaa ütles, et seekord saabub Saaremaale ligi 20 inimest seitsme autoga. “Minu arvutuste järgi maksaks meie ülesõit kokku kolmesaja euro ringis,” märkis ta.

“Euromelanoma vabatahtlike ettevõtmine on väga tänuväärne,” leidis Saaremaa vallavalitsuse tervisedenduse peaspetsialist Imbi Jäe. “Melanoom esineb kahjuks järjest noorematel inimestel ja seda olulisem on selle varane avastamine.” Tema sõnul pole vallavalitsus vabatahtlikena Saaremaale saabuvate tohtrite ja nende kulude hüvitamise osas otsust veel teinud.

Saaremaa tohter lööb kaasa



Vabatahtlikke nahaarste koondaval Euromelanoma Eestil on traditsioon külastada saari egiidi all “Eesti saartel vähki püüdmas”. Kõik, kes soovivad, saavad tohtritel lasta dermatoskoopia abil oma nahal kahtlasi pigmentatsioone uurida. Saaremaale saabuvad vabatahtlikud nahavähiskriiningut tegema teist korda.

Seekordne melanoomipäev on kavas Kuressaare haigla polikliinikus 28. aprillil kell 13–16. “Registreeritud vastuvõtte teeb kuus arsti, lisaks neile kutsub kaks arsti inimesi elavast järjekorrast,” rääkis Pirje Lehtmaa.

Kuressaare tohtritest lööb aktsioonis kaasa Erika Kesküla.

“Euromelanoma profülaktilisele uuringule on oodatud eelkõige need inimesed, kel on palju sünnimärke, kelle sünnimärgid on muutunud, kelle perekonnas on diagnoositud melanoomi,” ütles dr Kesküla. “Teiste nahaprobleemide korral soovitan pöörduda Kuressaare haigla nahaarsti vastuvõtule, kelle juurde pääseb kolme-nelja nädalaga ning vajadusel ka kiiremini.”

Kes soovib end melanoomipäeval kontrollida lasta, sel tuleb end enne kirja panna Kuressaare haigla polikliiniku registratuuri telefoninumbril 45 20 115.